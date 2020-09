El centro de esquí de Gaudio no tiene habilitación

Luego de la trágica muerte de un turista que estaba esquiando en el exclusivo centro de invierno Baguales, propiedad del ex tenista Gastón Gaudio y un multimillonario catarí, empezaron a surgir dudas en torno a la habilitación del complejo ubicado en cercanías del lago Guillelmo, a unos 80 kilómetros de Bariloche. Y fue el Ministerio de Turismo de Río Negro que confirmó que Baguales no tenía permiso para operar ni para recibir turistas en plena pandemia y con las restricciones vigentes en torno a la movilidad de las personas.

“Baguales no está habilitado en este momento para operar”, confirmó la ministra de Turismo Martha Vélez. La funcionaria explicó que "la habilitación que tiene se renueva año a año, pero este no se hizo porque la actividad turística no está permitida". La aclaración surge a raiz de la muerte de Carlos Agustín Crupi, de 39 años, un turista que se encontraba haciendo snowboard en el exclusivo centro de esquí y fue alcanzado por una avalancha.

Cuando el emprendimiento comenzó presentó todos los estudios de impacto y demás. Las habilitaciones vencen y este año no fue habilitado porque no está permitida la actividad

También brindó detalles sobre el tipo de permiso que tenía el proyecto empresarial que fue habilitado en 2013 para actividades de turismo aventura en invierno y verano. “Cuando el emprendimiento comenzó presentó todos los estudios de impacto y demás. Las habilitaciones vencen y este año no fue habilitado porque no está permitida la actividad”, reiteró.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron luego de una breve comunicación desde el área de prensa de la Municipalidad de Bariloche, que se limitó a decir que no tienen jurisdicción sobre el centro de esquí y que las explicaciones debían llegar por parte del Ministerio de Turismo provincial.

La muerte del turista, que es investigada por la Justicia, sucedió en medio de una polémica planteada por los vecinos de Bariloche, que denuncian permanentemente vuelos que llegan con turistas de todos lados para disfrutar de los encantos naturales de la ciudad y una temporada de invierno que es la de mayor nieve de las últimas décadas.

Desde la fiscalía interviniente aclararon que se encuentran en el centro de esquí realizando pericias y que el cuerpo del turista iba a ser trasladado a la morgue de Bariloche para la realización de la autopsia.

El ex tenista Gaudio es socio del multimillonario Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, cuñado del emir de Qatar, e integra dos sociedades que en 2017 y 2018 compraron 14.500 hectáreas que bordean el cerro Carreras, en cercanías del lago Guillelmo.