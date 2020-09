Se confirma el pico: 12 muertes y 277 contagios en 24 horas

La curva acelerada que se viene registrando hace 30 días marcó este lunes otro récord y confirma que se transita el pico de contagios. Por primera vez desde que se declaró la pandemia, Neuquén registra en 24 horas 12 decesos, casi duplicando la cifra que registraba en las últimas semanas. Con 277 nuevos contagios, el total de caso ascendió a 7.131.

En el reporte de la noche, se informó de 277 contagios, de los cuales 239 se registraron en la zona Confluencia: Neuquén, Plottier, Senillosa y Centenario.

El mismo comunicado informa sobre el fallecimiento de 12 personas, según el siguiente detalle: un varón de 68 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (hipertensión arterial y ex tabaquismo), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 68 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; una mujer de 83 años, de Neuquén capital, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internada en un efector de dicha localidad; una mujer de 72 años, de Senillosa, con comorbilidades (diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internada en un efector de Neuquén capital; un varón de 55 años, de Zapala, con comorbilidades (enfermedad oncológica), que se encontraba internado en un efector de Neuquén capital; un varón de 72 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 75 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes, EPOC, ex tabaquismo), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 79 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (enfermedad neurológica crónica, diabetes, hipertensión arterial, exfumador), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 89 años, de Neuquén capital, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; una mujer de 70 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes, obesidad y osteoporosis), que se encontraba internada en un efector de dicha localidad; un varón de 50 años, de Cutral Co, con comorbilidades (diabetes), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; y un varón de 72 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (linfoma, hipertensión arterial y tromboembolia pulmonar anticoagulado), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad.

En este contexto, el pico de contagios que se advertía por parte de diferentes autoridades sanitarias de la región se confirma, sosteniendo, además, que al aumento de casos se corresponde un aumento de muertes. De acuerdo, a la información oficial, al día de la fecha, la ocupación de camas en Terapia Intensiva es del 95 por ciento.