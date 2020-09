“Un paciente esperó siete horas por un respirador"

El pasado jueves se ocupó la última cama disponible del Hospital Natalio Burd en Centenario, por dicho motivo se habilitaron cinco camas en el segundo piso, para pacientes leves.

El colapso sanitario en la provincia preocupa a los trabajadores de la salud: “Tuvimos un paciente muy severo que estuvo siete horas esperando por un respirador en nuestro hospital”, sostuvo esta tarde el doctor Juan Ferrari a un medio radial. Dicho paciente tuvo que ser asistido de manera manual y luego de estabilizarlo intentaron trasladarlo a la capital neuquina, sin embargo el nosocomio regional está colapsado hace dos semanas. El médico, angustiado no solo por lo acontecido sino por lo que vive él y sus compañeros a diario, sostuvo que esta situación la vivieron en la jornada de este martes.

"Le hicimos asistencia ventilatoria manual, esperando por un respirador siete horas en nuestro hospital cuando debió estar mucho antes en una terapia intensiva pero no había lugar, tenemos muchos pacientes moderados y leves que no tenemos donde internarlos", agregó el profesional ante la falta de terapia intensiva en Centenario y camas ocupadas en todo Neuquén, "ya no sabemos qué hacer".

Asimismo, fue crítico hacia la ministra de Salud: "No sabemos qué tipo de información le pasan al gobernador o qué canal están viendo porque acaban de autorizar las reuniones de más de 10 personas, como trabajadores estamos sobrecargados y le pedimos a la población que sean sumamente responsables, sabemos que están cansados pero es el momento de redoblar esos esfuerzos”.