Pidieron desalojar tierras del INTA ocupadas en El Bolsón

La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, pidió al juez de ese fuero Gustavo Zapata, el desalojo de 133 familias que entre el 20 y el 25 de agosto se asentaron en tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el acceso al mirador Cabeza de Indio, en la localidad rionegrina de El Bolsón.

Paralelamente Little requirió la intervención de organismos municipal, provincial y nacional para que, cumplido el desalojo, se les brinde alojamiento a las personas.

La ocupación de las tierras ocurrió entre el 20 y el 25 de agosto pasado, cuando 133 familias ingresaron a la Reserva Forestal de Loma Medio y se instalaron a la vera del camino de acceso al mirador de Cabeza del Indio. Ello motivó que el Director de la delegación Bariloche del INTA, Mauro Sarasola, denunciara la usurpación del predio y solicitara su consecuente desalojo; el organismo luego reiteró la petición ante la Secretaría Civil del mismo Juzgado Federal, de acuerdo con la información publicada en la página fiscales.gob.ar.

El 24 la fiscalía convocó a una reunión de conciliación entre las familias y las autoridades del INTA pero ante la falta de acuerdo, optó por avanzar con la causa penal.

Little “requirió el desalojo del lugar al constatar la existencia de un delito, por cuanto los ocupantes invadieron un sector de tales lotes (la vera del camino de acceso a Cabeza del Indio) en forma clandestina, habiendo llegado hasta allí por el bosque o por caminos clandestinos, puesto que no lo hicieron por el único acceso al lugar desde que este se encuentra custodiado, como se dijera, por personal del destacamento de Loma del Medio”. Y agregó que “también se acreditó que el proceder subrepticio fue materializado de modo tal que no solo los cuidadores del INTA no los vieron, sino que tampoco fueron observados por los vecinos de la zona o, incluso, por la custodia especialmente dispuesta al efecto”.

Solicitó que una vez cumplida con la orden de desalojo, la secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación intervengan a fin de dar alojamiento a las familias.

“Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha Reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema”, señalo finalmente.