Emilia Mernes reveló cómo fue el duro tratamiento que afrontó para mejorar su salud mental

En medio de un presente artístico que no deja de crecer, Emilia Mernes sorprendió al compartir un costado muy personal que pocas veces había mostrado en público. La cantante se sinceró sobre su camino en el cuidado de la salud mental, un tema que muchas figuras de la música eligen reservar, pero que ella decidió poner sobre la mesa con total naturalidad.

La revelación tuvo lugar en el programa Música es todo de Urbana Play, donde Emilia Mernes dejó atrás las respuestas breves y cautelosas para hablar con franqueza. Allí contó que desde hace más de tres años realiza terapia con Gabriel Rolón, uno de los psicoanalistas más reconocidos de la Argentina, y destacó lo fundamental que ha sido ese proceso en su vida.

“Mi psicólogo es Rolón”, afirmó con una mezcla de orgullo y alivio, dejando en claro que la terapia se convirtió en un sostén esencial para poder afrontar los desafíos que trae la exposición constante. Para la artista, ese espacio íntimo fue clave para reencontrarse con su tranquilidad y adquirir nuevas herramientas para convivir con la presión del éxito.

Con humor, Emilia Mernes también admitió que su relación con Rolón no termina en el consultorio. “Lo sigo en TikTok, me quedo escuchando, lo podría escuchar mil años”, comentó entre risas, dando a entender que la influencia del psicoanalista se extiende incluso a su día a día. Esa cercanía refuerza la confianza que ha construido en su proceso terapéutico.

Otro aspecto que Emilia Mernes resaltó fue el papel de sus vínculos familiares. La artista reconoció que sus padres son una pieza indispensable en su bienestar y que continúan tratándola como si fuera una niña. “Soy la nena para ellos, me siguen cuidando”, expresó con ternura, mostrando la importancia que tiene el apoyo de los afectos más cercanos.

La intérprete también reflexionó sobre la relación que mantiene con los medios. Admitió que solía sentir temor al momento de dar entrevistas, lo que la llevaba a mostrarse más reservada de lo que realmente es. Sin embargo, confesó que gracias al trabajo interno que viene realizando logró sentirse más segura y abierta frente a los micrófonos.

“Me daba mucho miedo dar entrevistas, pero hoy me siento cercana. Gracias por dejarme mostrarme como soy”, dijo conmovida, revelando lo transformador que resultó para ella el proceso.

El testimonio de Emilia Mernes marca un punto de inflexión en su carrera: más allá del éxito musical, su decisión de priorizar la salud mental refleja la madurez de una artista que busca equilibrio y autenticidad en cada paso que da.