Lunes 18 de Agosto, Neuquén, Argentina
La travesía de Navone: siete horas en ruta rumbo a Winston-Salem

Mariano Navone, “La Nave”, viajó desde Cincinnati hasta su próximo torneo en Carolina del Norte. Su pareja registró el recorrido y compartió el divertido video en redes sociales

Por Marcelo Figueroa
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 14:14
Mariano Navone, “La Nave”, recorrió siete horas en ruta rumbo a Winston-Salem

Mariano Navone, conocido en el circuito como “La Nave”, emprendió un largo viaje desde Cincinnati hasta Winston-Salem, Carolina del Norte, donde se prepara para su próximo certamen. El trayecto duró siete horas y estuvo cargado de anécdotas y buen humor.

La pareja de Navone documentó toda la travesía en un video que compartió en sus redes sociales. En el material se lo puede ver manejando y escuchando música, mientras la frase “Soy Toretto” se repite en referencia al famoso personaje de “Rápido y Furioso”, destacando la conducción de La Nave durante el trayecto.

Entre mates, risas y kilómetros recorridos, Navone demostró que la preparación para un torneo no solo se hace en la cancha, sino también en la paciencia y la actitud durante los viajes largos. La publicación rápidamente cosechó comentarios y likes de sus seguidores, quienes celebraron la cercanía y el buen humor del jugador fuera de la cancha.

El viaje culminó en Winston-Salem, donde Navone ya está listo para enfocarse en su certamen, llevando consigo la energía y la diversión que marcaron su trayecto desde Cincinnati.

