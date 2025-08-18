Mariano Navone, conocido en el circuito como “La Nave”, emprendió un largo viaje desde Cincinnati hasta Winston-Salem, Carolina del Norte, donde se prepara para su próximo certamen. El trayecto duró siete horas y estuvo cargado de anécdotas y buen humor.

La pareja de Navone documentó toda la travesía en un video que compartió en sus redes sociales. En el material se lo puede ver manejando y escuchando música, mientras la frase “Soy Toretto” se repite en referencia al famoso personaje de “Rápido y Furioso”, destacando la conducción de La Nave durante el trayecto.

Entre mates, risas y kilómetros recorridos, Navone demostró que la preparación para un torneo no solo se hace en la cancha, sino también en la paciencia y la actitud durante los viajes largos. La publicación rápidamente cosechó comentarios y likes de sus seguidores, quienes celebraron la cercanía y el buen humor del jugador fuera de la cancha.

El viaje culminó en Winston-Salem, donde Navone ya está listo para enfocarse en su certamen, llevando consigo la energía y la diversión que marcaron su trayecto desde Cincinnati.