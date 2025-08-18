En Miami, las empanadas de Allen le robaron un aplauso a Messi

Ni la magia de Lionel Messi en el Inter Miami pudo opacar la sorpresa que vivieron los allenses cuando, en la pantalla gigante del estadio, apareció un cartel que desató orgullo y carcajadas: “Messi: las mejores empanadas del mundo son de Allen”, se leía en la pancarta que levantó un hincha argentino en Estados Unidos durante el partido que "Las Garzas" venció a LA Galaxy por 3 a 1, con un golazo del mejor jugador del mundo.

La foto no tardó en llegar a Río Negro y fue compartida por un vecino que no ocultó la emoción. “Una foto que nos da un poco de orgullo en estos tiempos difíciles para Allen”, relató Gery, uno de los protagonistas de la historia.

Un cartel que llevó a Allen hasta Miami.

La anécdota no terminó ahí. El cartel recordó a Quique Hinricksen, el último campeón de la Fiesta de la Empanada –la famosa “Copa Ciudad de Allen”– que, según cuentan, tuvo un presupuesto de apenas 40 pesos. “Un amigo que vive en EE.UU me mandó la foto y me dijo: ‘¿Este no es el campeón que me contaste?’. No puso su nombre, puso ALLEN. Más grande que Messi en el cartel. Y tiene razón: las mejores empanadas están en Allen”, agregó entre risas.

El gesto, simple pero poderoso, cruzó fronteras y le dio a Allen su minuto de gloria en la cancha del mejor jugador del mundo.

Messi supo que las mejores empanadas son de Allen. ¿Las probará?

Porque si Messi pone el fútbol, los allenses ponen la identidad… y las empanadas.

Leo, ya sabés: tenés que probar las de Quique.