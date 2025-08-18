Un choque dejó a muchos vecinos de Neuquén sin luz ¿hasta qué hora seguirá el corte?

Un corte que sorprendió al mediodía

Pasadas las 12, un fuerte choque en la intersección de Yupanqui y Las Glicinas provocó la caída de una columna de media tensión y dejó a miles de vecinos sin electricidad en distintos barrios de la capital neuquina.

El apagón afecta a Patagonia, Espartaco, y zonas aledañas, donde los hogares y comercios quedaron sin servicio de manera repentina. Vecinos de Terrazas del Neuquén también reportaron interrupción del servicio.

Hasta qué hora seguirá el corte

Desde la empresa informaron que las cuadrillas ya trabajan en el lugar para retirar la columna dañada, colocar una nueva y reparar los conductores.

El tiempo estimado de las tareas es de cinco horas, por lo que la electricidad recién volvería cerca de las 17.30.

Trabajos a contrarreloj

Los equipos de mantenimiento buscan restablecer el servicio lo antes posible, aunque remarcaron que es fundamental hacerlo con seguridad para evitar nuevos incidentes.

Mientras tanto, los vecinos de los barrios afectados deberán armarse de paciencia hasta que finalicen las reparaciones.