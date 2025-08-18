La obra que mejorará el acceso a Neuquén y que evidencia impresionantes cambios urbanos

La calle Crouzeilles avanza en su conversión como una avenida de doble carril, consolidándose como una de las obras viales más importantes en el oeste de la capital neuquina. El proyecto contempla la pavimentación, instalación de desagües pluviales, señalización y mejoras de infraestructura urbana.

El objetivo central es mejorar la conectividad, optimizar la circulación vehicular y fortalecer la infraestructura urbana. Según informaron, los trabajos incluyen movimiento de suelo, obras pluviales y tareas complementarias que permitirán una mejor organización del tránsito en la zona oeste de la capital neuquina.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia del trabajo conjunto, subrayando el modelo neuquino de ordenamiento de cuentas públicas. Afirmó que la obra no solo facilita el ingreso desde Plottier y otras localidades, sino que también refleja una forma de gestión coordinada entre provincia y municipio.

Por su parte, la ministra Julieta Corroza puso en valor la transformación urbana en los barrios alejados, resaltando que no solo se trata de asfalto, sino también de obras complementarias que impactan en la calidad de vida de los vecinos. El intendente Mariano Gaido coincidió en señalar que la intervención integra un canal a cielo abierto para ordenar el escurrimiento hídrico.

La obra de tres kilómetros unirá la calle Belgrano, pasando por el Hipódromo, hasta llegar a Bragado, generando un nuevo acceso hacia la Autovía Norte. Forma parte del Plan Orgullo Neuquino, que contempla 3.000 cuadras de asfalto y 25 avenidas troncales, con una inversión estimada de 20 mil millones de pesos financiados con fondos provinciales y municipales.