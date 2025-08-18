Grupo AVUC Desarrollos Urbanos: Proyectos que construyen hogares

Un matrimonio que transforma proyectos en realidades

Gastón Luccioni y su esposa, Glenis Jones Ericsson, han construido un emprendimiento inmobiliario que trasciende lo meramente comercial. Con una trayectoria marcada por la pasión, la perseverancia y el trabajo en equipo, han demostrado que todo sueño puede hacerse realidad.

“Mi esposa y yo nos conocimos hace 30 años. Trabajamos juntos en una empresa privada durante 15 años y luego decidimos emprender. Cursamos la carrera de Martillero y Corredor Público —ella se recibió antes que yo—. Después completé la carrera complementaria de Negocios Inmobiliarios a distancia, en la Escuela de Negocios Noteges y en la Universidad del Éxito (UNEN) de España. También realicé una capacitación en gerenciamiento de planes de ahorro para inmuebles (2016), la diplomatura en Desarrollos Urbanos y, recientemente, el curso de Fideicomisos Inmobiliarios.

Glenis, por su parte, es Licenciada en Marketing, Licenciada en Turismo, Guía de Turismo y Martillera y Corredora Pública Nacional. Juntos formamos un equipo complementario, capaz de ofrecer un servicio integral en el sector inmobiliario y turístico”, destaca Luccioni.

Tres empresas, un mismo propósito

El matrimonio ha fundado tres empresas que reflejan su visión de trabajo:

E-más House (2012) : inmobiliaria dedicada a la comercialización de propiedades.

: inmobiliaria dedicada a la comercialización de propiedades. Club Vacazion Jones (2015): agencia de viajes especializada en turismo emisivo y experiencias internacionales

agencia de viajes especializada en turismo emisivo y experiencias internacionales AVUC SRL: desarrolladora inmobiliaria orientada a proyectos de calidad en ubicaciones estratégicas.



El equipo actual de AVUC SRL está integrado por Ana María Yeruté (Lic. en Administración de Empresas, responsable administrativa), Samuel Dellabarca (Brand Manager, Técnico Superior en Marketing, próximo a recibirse de Lic. en Negocios Digitales), Tegid Jones (Jefe de Obra) y Triana Zárate (Arquitecta, egresada de la Universidad Nacional de La Plata).

Proyectos en marcha

Actualmente, AVUC se encuentra próxima a entregar un complejo de 53 unidades funcionales en el centro de General Fernández Oro.

Además, avanza con un proyecto de dos condominios en el prestigioso barrio Los Canales de Plottier, con un avance de obra del 35% y un 85% de unidades vendidas.

Heon Urban City: el próximo gran desarrollo

El proyecto más ambicioso de AVUC es Heon Urban City, un complejo de 240 departamentos distribuidos en seis condominios sobre la costa del río Neuquén, a solo cinco minutos del centro de la capital provincial.

Diseñado para combinar naturaleza y ciudad, contará con pileta, SUM, amplios espacios verdes y vistas privilegiadas al río.

Una forma inédita de acceder a tu vivienda: los interesados podrán adquirir su unidad con un sistema de pago por metro cuadrado, comenzando desde medio metro mensual. Esto permite ingresar al proyecto con un anticipo accesible y luego continuar con cuotas en pesos hasta en 180 pagos ajustados por índice ICAC.

E-más Credit: el plan que lo hace posible

En los próximos días, AVUC lanzará E-más Credit – Tu Plan en Cuotas, marca registrada en 2020. Este plan de ahorro inmobiliario está pensado para la clase media que busca invertir de forma segura, con el diferencial de amenities de primer nivel y cuotas adaptadas a cada etapa de vida.

Visión a futuro

Además, la empresa adquirió recientemente un lote céntrico en Neuquén capital, donde proyecta un edificio de 140 unidades de uno, dos y tres ambientes, pensado para quienes buscan vivir en pleno centro.

“Nuestro objetivo no es solo construir departamentos, sino abrir caminos para que más personas puedan llamar hogar a un lugar de calidad y en un entorno privilegiado”, resume Luccioni.

Contacto: Tucumán 227, Q8300 PME, Neuquén

Tel: +54 299 4487999

WhatsApp: +54 299 5896551

Email: gastonluccioni@emashouse.com

Web: www.avuc.com.ar

