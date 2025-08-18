La nevada que puede salvar la temporada: qué dicen los pronósticos para esta semana

Una temporada que parecía perdida

La temporada invernal estuvo marcada por la falta de nieve, calles solitarias en la montaña, prestadores preocupados y muchos que compraron su pase… pero no lo usaron esperanzados en una nevada clave. Ahora, esa ilusión podría estar cerca de hacerse realidad.

El pronóstico sorprende (sin decirlo demasiado)

Desde mañana martes, el aire frío empezará a hacer sentir su presencia: en las zonas altas, el frío llegará con fuerza y las temperaturas mínimas se desploman entre -2 °C y -4 °C, con el día más crudo esperado para el jueves. La AIC anuncia que la cordillera verá las primeras nevadas desde el martes, con incremento hacia el miércoles.

Por su parte, el SMN anticipa que entre hoy y el domingo caerán nevadas en las partes altas de la montaña, con acumulaciones que podrían alcanzar 70 cm en seis días, y temperaturas que oscilarán entre mínimas de -5 °C y máximas que no superarán los 5 °C.

Prestadores al límite… pero no aguantes suspendidos

Los centros invernales enfrentaron semanas durísimas: poca gente, pocas pistas habilitadas, reservas canceladas. Todo parecía indicar el cierre anticipado. Pero con esta ventana en el pronóstico, la esperanza revive. El paso del “horizonte sin nieve” al “¿y si finalmente…” está en marcha.

Una semana clave: entre la ilusión y la ansiedad

Quienes guardaron su pase esperan que la nieve rompa el silencio de los cerros y transforme la última etapa de esta temporada. Quienes ya intentaron esquiar sin suerte, ahora sienten una mezcla de expectativa y ansiedad: ¿será ahora o se escapó de nuevo?