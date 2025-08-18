¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 18 de Agosto, Neuquén, Argentina
Scaloni anunció la prelista de Argentina para la última doble fecha de Eliminatorias

El entrenador de la albiceleste dio a conocer la nómina preliminar para los partidos ante Venezuela y Ecuador, con cuatro novedades y la presencia de Messi confirmada.

Por Juan Sáber
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 13:37
Scaloni y una prelista con nombre pensando en el recambio de la Selección.

Con la clasificación al Mundial 2026 en bolsillo y pensando la posibilidad de profundizar el recambio, Lionel Scaloni reveló la prelista de convocados de la Selección Argentina para los próximos encuentros frente a Venezuela y Ecuador, últimos dos cotejos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

La nómina tiene confirmado al capitán Lionel Messi y la inclusión de cuatro futbolistas que harán su primera aparición: el defensor Julio Soler, actualmente en Bournemouth inglés, Claudio Echeverri, del Manchester City, Alan Varela, mediocampista del Porto; y José Manuel López, atacante del Palmeiras. Además, Scaloni ratifica la citación de Franco Mastantuono, presentado recientemente en Real Madrid. De los 31 citados quedarán finalmente unos 27 o 28 y este corte definitivo se conocerá a fines de la semana entrante.

Varela, con pasado en juveniles, tendrá su chance con la Mayor.

Estas incorporaciones reemplazan a cuatro jugadores presentes en la convocatoria anterior para los partidos contra Chile y Colombia: Valentín Castellanos, Valentín Barco, Nicolás Domínguez (afuera por lesión) y Enzo Fernández, expulsado ante Colombia con una sanción de dos fechas. Otro nombre que volvió a la consideración del cuerpo técnico es Valentín Carboni, recuperado de una rotura de ligamentos y que el fin de semana debutó con gol en Genoa, donde fue prestado por Inter de Milán.

Cuatro quedarán afuera

Scaloni y su cuerpo técnico planean reducir la lista en tres o cuatro jugadores para definir el plantel que afrontará los duelos ante Venezuela, el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, y cerrará su participación en estas Eliminatorias contra Ecuador el martes siguiente en Guayaquil. La elección de los "cortados" quedará sujeta a la condición física que presenten hasta la semana entrante.

