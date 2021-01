Neuquén registró 7 muertes y se evalúa qué hacer

Mientras el Gobierno nacional analiza qué medidas tomar para frenar una segunda ola de contagios de coronavirus, en la provincia de Neuquén se registró, en las últimas 24 horas, 463 nuevos casos y 7 muertes por Covid-19 según parte de este lunes por la noche. De los fallecidos 2 son de Neuquén capital, 2 de Plottier, 1 persona de San Patricio del Chañar, 1 de Rincón de los Sauces y 1 de Zapala.

En las últimas horas, la ministra de Salud, Andrea Peve explicó en relación con el incremento de casos que "estamos analizando la situación desde hace varias semanas" y reconoció que esta situación "no se da específicamente en relación con el turismo, sino con la relajación de las medidas de cuidados y prevención, que se está dando a nivel general y estamos viendo con preocupación".

Además, sostuvo que "era muy probable que haya un aumento de casos en relación con las fiestas y los encuentros sociales que se dan en esta época del año y también por el turismo, pero no en relación a la actividad en sí, sino con las medidas de cuidado".

852 las personas fallecidas en Neuquén por coronavirus desde que inició la pandemia.

Los casos en las últimas semanas aumentaron y el propio Alberto Fernández reconoció este lunes que "la pandemia no se ha disipado" y que "el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe". Siguiendo esta línea, Peve apeló a la "responsabilidad individual y a la solidaridad de las personas y reprensar que si bien estamos con la dosis de esperanza de las primeras vacunas, esto no va a frenar la cantidad de contagios y que la vacuna no alcanza para paliar la situación".

Sobre la posibilidad de tomar medidas de restricción como "el toque de queda sanitario" la funcionaria explicó que este martes "tenemos una reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) para analizar con el resto de los miembros del área de todas las provincias, la situación que se está dando en todo el país" situación que para el presidente es "muy compleja".

Los casos activos por localidad:

Neuquén capital: 1335 casos de coronavirus

San Martín de los Andes: 774 casos de coronavirus

Rincón de los Sauces: 464 casos de coronavirus

Junín de los Andes: 456 casos de coronavirus

Plottier: 242 casos de coronavirus

Además, Zapala (199); Villa la Angostura (172); Piedra del Águila (117); Cutral Co (114); Loncopué (102); Centenario (91); Plaza Huincul (80); Aluminé (68); Las Lajas (61); Picún Leufú (52); El Huecú (50); Senillosa (39); Vista Alegre (37); Chos Malal (33); San Patricio del Chañar (28); Mariano Moreno (22); Caviahue-Copahue (17); Villa Pehuenia (15), Buta Ranquil (13); Andacallo (12); Tricao Malal (12); Añelo (11); Villa Traful (11); Las Coloradas (10); Bajada del Agrio (8); Las Ovejas (7); Villa el Chocón (4); Santo Tomás, El Sauce y Barrancas (3); Los Catutos y Taquimilán (2) y Aguada San Roque (1).