Jury a Terán: para Mumala "la sociedad ya lo condenó"

El colectivo feminista Mumala (Mujeres por la Matria Latinoamericana), criticó el fallo del Jurado de Enjuiciamiento que este viernes, por mayoría, resolvió aplicarle al fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, una suspensión por 60 días. “La sociedad ya la condenó”, señaló la organización en un documento. También señaló que el fallo “no está a la altura de las circunstancias”.

Mumala indicó que el jury “fue gracias a que desde el movimiento denunciamos la misoginia y las amenazas que esta persona propició sobre nuestra organización. Las Mumala fuimos citadas a declarar en este proceso que dejó el saldo de un fallo que no está a la altura de las circunstancias”.

Más adelante señaló que “un funcionario público de alto rango que tenía varios sumarios, violentó a una periodista, y amenazó a nuestra organización.” Consideró que Terán es “un funcionario muy poderoso que nunca se arrepintió de lo que dijo; nunca se retractó, e incluso sostuvo sus dichos misóginos y machistas en la misma instancia del juicio”.

“Pero la sociedad ya lo condenó. Esa batalla está ganada. No nos sorprende el fallo, pues lo único que ratifica es lo que nosotras ya consideramos del Poder Judicial, es el mismo Poder Judicial de siempre, patriarcal y verticalista, que no considera los cambios sociales que se están promoviendo. La complicidad del poder judicial, el poder político y la corporación de abogados sostienen el machismo y la misoginia en las entrañas del poder judicial”, destacó la organización.

Finalmente advirtió que “mientras no haya sanciones reales para los violentos, las mujeres vamos a continuar siendo vulneradas en nuestros derechos, pero las organizaciones feministas seguiremos de cerca a jueces y funcionarios machistas. No les será fácil porque no queremos más violentos en el estado”.