“Decir que se abren los comedores es una mentira muy grande”

Educación anunció durante el fin de semana que este lunes 18 se pondrían en funcionamiento los comedores escolares en toda la provincia de Río Negro , luego de la suspensión por efecto de la pandemia. Sin embargo, desde el gremio de los docentes rionegrinos, UnTER, relativizaron el retorno.

El secretario general de la Seccional Roca de Unter, Enzo Quintero señaló que “en Roca los comedores no se reabrirán. Al menos esta semana y quizás la otra tampoco. El planteo que hace el Consejo Escolar es que recién en la semana se podrían recibir los insumos y recién la otra semana los productos frescos como verdura, pan y carne para poder iniciar el comedor”.

Agregó que “en un acto público la gobernadora Carreras anunció que el 18 se reestablecían los comedores y vemos que esto no es así. En Roca no van a estar funcionando. El estado tiene los tiempos y las formas para llevar lo administrativo a tiempo. Vamos a pedir precisiones a la titular del Consejo. Queremos saber cuándo se implementará”.

“Decir que inician hoy los comedores es una mentira muy grande. No se llegó a tiempo con la licitación para la entrega de la mercadería. Por lo tanto en Roca no hay comedores. Tiempo tuvieron de sobra. Me parece poco serio el trabajo que se hace en Roca. Son alrededor de 350 alumnos que no podrán comer en las escuelas”

En tanto, Adrián Carrizo, el viceministro de Educación señaló que “las condiciones sanitarias nos permiten retomar el servicio de comedor. Tenemos una matrícula de 30.204 chicos en 371 escuelas. En algunos municipios hay convenios y en otros el ministerio realizó las licitaciones”.

Agregó que “en Bariloche y algunas localidades del Alto Valle el retorno de los comedores será de forma paulatina. En esta semana y el lunes 25 se iniciarán los comedores, pero en un 95% hoy se retoman en toda la provincia”.