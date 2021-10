Crece la tensión entre Carreras y el gobierno Nacional

Nuevamente la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras solicitó abiertamente la presencia de fuerzas federales en Bariloche y El Bolsón. Los conflictos con comunidades mapuches que mantienen usurpaciones de tierras tuvo una escalada de violencia durante las últimas semanas, que con la quema de las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón de esta madrugada, se contabilizan tres atentados incendiarios en un mes.

Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltriquitrón de #ElBolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones. — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) October 20, 2021

Carreras reiteró el pedido al gobierno Nacional para que las fuerzas federales intervengan en el conflicto. Pero a diferencia de la vez anterior, en la que el propio ministro Anibal Fernández la desmintió y finalmente la mandataria reconoció que hubo un “malentendido”, esta vez aseguró que el pedido lo realizó por escrito la secretaria de Seguridad Betiana Minor.

“No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde. Estamos pidiendo nuevamente de manera formal el refuerzo de fuerzas federales en la zona, para que actúen principalmente en el control de las rutas nacionales”, manifestó en declaraciones a CNN Argentina radio.

La posición dialoguista que mantuvo a principios de este mes el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, dejó a Carreras en una posición incómoda. El funcionario nacional sostuvo que “las soluciones no son las de las fuerzas federales si no hay un delito federal en este instante, además para participar en la provincia la ley de seguridad interior pone requisitos especiales. No voy a hacerlo porque sí, ni porque se me antoje”.

Y agregó que “estas cosas para resolverlas hay que sentarse a hablar y buscar alternativas, me ratificaron que hay una mesa permanente para encontrar solución a estos problemas y hay que apostar a esta mesa, no reconozco otra cosa que no sea tratar de encontrar soluciones por la vía que corresponde, no reprimiendo".

Carreras esta mañana fue directa: "Acá no hay una actitud de solicitud de acompañamiento de mi parte. Estamos exigiendo que cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia. No estoy pidiendo un favor”.

A este contrapunto por las fuerzas federales, se sumó la actitud del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, al solicitar la libertad condicional de Facundo Jones Huala, líder de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que actualmente está condenado y preso en Temuco. Situación que complicó aún más la relación de la provincia con el gobierno nacional.

Y la gobernadora también salió al cruce: "No lo tomamos bien, en absoluto. Creo que hay una falta de comprensión de la envergadura del problema porque cada intervención permisiva de este tipo genera una reacción agresiva en nuestro territorio", afirmó en relación a los atentados incendiarios ocurridos en las nuevas oficinas de turismo de El Bolsón, en el campamento de Vialidad Rionegrina en Bariloche donde maniataron a la familia del cuidador y el de esta madrugada en el Club Andino Bariloche.

La relación entre el gobierno rionegrino con el nacional esta cada vez más tirante. En un primer momento el conflicto Mapuche marcó diferencias y desde la provincia apuntaban a la directora del INAI Magdalena Odarda, pero ahora los cuestionamientos van directamente contra el ministro Fernández y hasta llegan al propio presidente.

Claro que en el medio también hay aspectos electorales a tener en cuenta. La campaña del partido provincial Juntos Somos Río Negro apunta claramente a marcar diferencias con el Frente de Todos y no nacionalizar la elección para saltar la grieta, postura que dio buenos resultados al ganar las PASO.

Y también queda envuelto en el proceso electoral la posición de Anibal Fernández, quien sabe lo que puede pasar al movilizar Gendarmería o Prefectura a la zona de conflicto. Además de los votos que se pueden esfumar de los sectores más de izquierda, también pesa el grave antecedente del crimen de Rafael Nahuel ocurridó en Villa Mascardi durante un operativo del grupo especial Albatros autorizado por la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, hoy presidenta del Pro y exponente de la mano dura policial.