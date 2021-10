Di Giacomo responsabilizó a los gobiernos nacionales

"Los gobiernos nacionales no aciertan para resolver esta situación que empezó en Parque Nacionales. Patricia Bullrich envió a Prefectura y mata por la espalda a un pibe en vez de solucionar un problema de fácil resolución. Cuando ingresa el nuevo gobierno vemos que (Sabrina) Frederic, que fue echada por ineficiente, no sólo no hizo nada sino que habló de un diálogo con gente que no quiere dialogar y no quieren llegar a un acuerdo”, de esta manera el diputado Nacional por Río Negro, Luis Di Giacomo se refirió a las responsabilidades que tiene el gobierno central en el conflicto mapuche que tuvo un crecimiento de violencia y atentados en los últimos días.

La provincia pidió su intervención para solucionar un problema en los que ellos tienen responsabildiad. Tienen algo que ver porque hay una funcionaria, Magadalena Odarda que fue nombrada por ellos, no que sólo no hace nada sino que echa más leña al fuego para que esto se agrave, ella y Luis Pilquimán (segundo en el INAI), que dice que es mapuche, que vive en Buenos Aires cobrando suculentos sueldos, y fue encontrado trasladando gente hacia las tomas Noticias Relacionadas “Las soluciones no son las fuerzas federales”

Antes de inaugurarla, quemaron la oficina turística de El Bolsón

El representante de Juntos Somos Río Negro, y ex ministro de gobierno durante los ocho años de gestión del ex gobernador Alberto Weretilneck, hizo referencia al mensaje emitido por el líder mapuche anarquista Facundo Jones Hualas, quien desde la cárcel en Chile instó a "tomar las armas para combatir al blanco", y agregó -en declaraciones al programa La Torre de Mitre Neuquén- que "vemos con mucha preocupación que desde el gobierno nacional, que encima están metidos en su propia interna, no pueden resolver la situación”

“Los gobiernos nacionales no supieron resolverlo y ahora el problema se agiganta y ya no solo están en tierras de Parques Nacionales, que son de jurisdicción Nacional, ahora usurpan las tierras de un productor rionegrino y tampoco dan respuestas”, en referencia a la toma que hace diez días llevo adelante la comunidad Quemquemtreu en el paraje Cuesta del Ternero en cercanías a El Bolsón, y que luego originó la toma del destacamento policial en primer término y este fin de semana el incendio de la sede de Turismo de la localidad que estaba pronta a ser inaugurada.

https://twitter.com/DiGiacomoLuis/status/1444801140974030851?t=vTbkCoebKqBO7A3FNx_x2g&s=19

En relación a la negativa del ministro de Seguridad Anibal Fernández de enviar fuerzas de seguridad y desmentir públicamente a la gobernadora sobre el pedido de intervención, Di Giacomo insistió en que “la provincia pidió su intervención para solucionar un problema en los que ellos tienen responsabildiad. Tienen algo que ver porque hay una funcionaria, Magadalena Odarda que fue nombrada por ellos, no que sólo no hace nada sino que echa más leña al fuego para que esto se agrave, ella y Luis Pilquimán (segundo en el INAI), que dice que es mapuche, que vive en Buenos Aires cobrando suculentos sueldos, y fue encontrado trasladando gente hacia las tomas”.

Sobre la solución, nuevamente el dirigente roquense apuntó a la Casa Rosada: "Hay toda una ideología que fomenta este tema. Ellos desde Buenos Aires tienen una ignorancia muy grande de este tema. Y por las dudas no se meten en problemas para no perder votos del pseudo progresismo porteño”. Y para finalizar reconoció que "la alternativa es aplicar la Justicia y tenemos que insistir en eso. La alternativa del país es que se respete la Ley, acá no podemos seguir con una ley que siempre se contempla en función de las necesidades o los intererses de algún sector, entonces se aplica pero no se aplica, se hace pero no demasiado”.