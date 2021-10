Bertoldi: "El manejo de la pandemia fue muy positivo"

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Tanya Bertoldi ya tiene la mirada puesta en noviembre para las elecciones generales en las que buscará una banca en la Cámara Alta. En diálogo con AM550 destacó el trabajo del estado nacional para combatir la pandemia, de cómo se trabajó el proceso de vacunación y de cómo sigue su campaña frente a las elecciones generales.



"Estamos convencidos que el manejo de la pandemia y el proceso de vacunación fue muy positivo, costó muchísimo porque no teníamos ministerio de salud, no teníamos hospitales terminados había un sistema de salud por el piso en 2019 y logró surfear en esta situación tan compleja del sistema de salud a nivel nacional y evitar catástrofes como sucedieron en países de primer mundo, requirió un esfuerzo enorme por parte del gobierno nacional"

Además en la charla con La Primera Mañana , Tanya detalló el tipo de campaña que lleva para noviembre, el diálogo que tiene con los vecinos y vecinas de Neuquén que es muy distinto al que realizó en las PASO: “el contexto epidemiológico nos permite llegar, escuchar y posicionarnos en lo que estamos definiendo en estas elecciones. En este reencuentro hablar de los beneficios que generó para la provincia el plan gas y lo que potencialmente podría generar la ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas” declaró.

La candidata también habló sobre sus contrincantes de banca Pablo Cervi y Carlos Eguía, quienes proponen llevar al Congreso de la Nación un proyecto eliminar las indemnizaciones. Para el Frente de Todos esta decisión solo resta y perjudica, y quita el derecho a los trabajadores.

De la ley petrolera, Bertoldi aprovechó para cuestionar las opiniones que tiene el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Guttierez y su candidato a diputado nacional por el MPN, Rolando Figueroa: “Justamente el único gobernador y es el que más se ve beneficiado, es el que alude tener algunas diferencias y que, bueno, cree que esa ley no favorece y no sé bien qué otro argumento ha dado, con lo cual me llama mucho la atención. Porque la Ofephi está a favor de la ley y lo único que observan es que estamos favoreciendo principalmente a la provincia de Neuquén.”