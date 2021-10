Una pareja creó el primer whisky elaborado en el Alto Valle

En Villa Regina, Nadia Salazar y su novio Cristian se lanzaron hacia a un emprendimiento familiar, elaborando un “whisky single malt”, una variedad poco frecuente en Argentina, de estilo escocés, realizado casi en su totalidad por productos nacionales.

La pareja buscaba algo novedoso en la región y pensaron que el mercado local abundaba en cervezas artesanales pero no había un whisky, por lo cual serían pioneros en el Alto Valle. Como la base de la elaboración de la cerveza es similar a la del whisky, Nadia se animó a este emprendimiento más complejo.

Ellos, novios hace algunos años, viven en Fernández Oro. Nadia, nacida en Villa Regina, le faltan pocas materias para recibirse de Licenciada en Tecnología de los Alimentos en la Universidad Nacional del Comahue. Cristian, está estudiando Licenciatura en Informática, un rubro completamente distinto respecto del emprendimiento de su novia, al que se metió de lleno.

"Empecé este viaje, y por suerte mi novio me acompañó, se puso la camiseta conmigo. Cuando le dije hay que estudiar esto y aquello, se puso a leer a la par mía, siendo que su rubro es otro totalmente distinto. Y eso esta bueno, porque a la hora de tomar decisiones estamos los dos, y no me cae toda la responsabilidad", relató Nadia al aire de Mejor Informado Radio por la AM 550.