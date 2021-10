Expuesta, Carreras habló de un "malentendido" con Nación

Luego de conocerse el incendio de la delegación de Turismo de El Bolsón y el ataque al campamento de Vialidad Rionegrina en el cerro Catedral, donde maniataron a la familia del cuidador y dejaron amenazas contra la gobernadora, Arabela Carreras culpó por la situación a Nación y aseguró que pidió la intervención de las fuerzas federales. Sin embargo la versión fue desmentida por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, por lo que hoy la mandataria reconoció que se trató de un malentendido.

Durante las actividades organizadas por el aniversario de Valcheta, Carreras se refirió al contrapunto que dejó expuesto el funcionario nacional y bajó el tono de las declaraciones. La gobernadora aclaró que habló con el ministro a las 7 de la mañana y que ella se confundió porque "el pedido no fue formal" y que fue sólo un planteo verbal al que entendió que Fernández había aceptado su pedido.

Sin embargo no fue esto lo que planteó en los medios de comunicación y que luego fue desmentido por el ministro de Seguridad. De todas maneras, luego de quedar en off side, fueron los operadores de Carreras quienes intentaron brindar una explicación digna y que no se note el yerro de la gobernadora ante la desmentida de Fernández.

"La gobernadora pedía refuerzos para realizar controles en las ruta 40 en la zona andina", expresó un funcionario del riñón de Carreras. Aunque esa versión dista bastante de las declaraciones realizadas por la propia gobernadora el lunes en conferencia de prensa en Bariloche, cuando manifestó que "le pedí a Nación la inmediata intervención de las fuerzas federales de seguridad para actuar en la región y prevenir nuevos hechos vandálicos".

El ministro de Seguridad, con su estilo particular de no esquivar los temas complejos, no dudó en desmentir esta afirmación de la mandataria: "La gobernadora me llamó muy temprano, la escuché atentamente y me contó todo lo que estaba sucediendo y ahí quedó la charla".

Y fue más lejos aún al explicar que "las soluciones no son las de las fuerzas federales si no hay un delito federal en este instante, además para participar en la provincia la ley de seguridad interior pone requisitos especiales. No voy a hacerlo porque sí, ni porque se me antoje. A mí no me pidió nadie que enviara fuerzas federales y si lo hubieran hecho es probable que no lo hiciera porque no hay una razón".

Fernández insistió en su postura y afirmó que "no voy a permitir que las fuerzas hagan locuras. Estamos esperando cuáles son las acciones que van a llevarse a cabo, pero en ningún momento me pidieron fuerzas federales".

Tras el desalojo a la Lof Quemquemtreu que hizo la Policía provincial de un campo en cercanías de El Bolsón, en Cuesta del Ternero, se incrementó la tensión con distintas agrupaciones mapuches. El domingo a la madrugada quemaron de manera intencional la nueva sede de Turismo que estaba a punto de ser inaugurada, y ese mismo día a la noche, encapuchados irrumpieron de manera violenta en el campamento de Vialidad Rionegrina y luego de amenazar y maniatar al cuidador y a su familia, incendiaron máquinas y dejaron panfletos amenazantes hacia Carreras, los jueces y fiscales que ordenaron la intervención de la Policía.