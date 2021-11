El Bolsón: un muerto por herida de bala

En pleno fin de semana largo, con la cordillera atestada de turistas, el conflicto mapuche tiene un nuevo capítulo. Desde la Lof Quemquemtreu, denunciaron que este mediodía comenzó un ataque en la zona de Cuesta del Ternero y avisaron a fuerzas de seguridad de utilizar balas de plomo. Como consecuencia hay un integrante de la comunidad muerto y otro que debió ser trasladado de urgencia al hospital de El Bolsón, donde fue ingresado al quirófano con una herida de bala en el abdomen.

A sólo 48 horas de que los integrantes de la comunidad levantaran el campamento que mantenían en el ingreso al terreno que reclaman por tenencia ancestral, se produjo un nuevo incidente de características graves. Si bien no existe información oficial por parte de la Policía rionegrina y menos aún por parte del Ministerio de Seguridad de Río Negro, trascendió que fuera el grupo especial COER el que ingresó y comenzó una feroz represión, que incluyó disparos con armas reglamentarias cargadas con proyectiles de plomo.

La información que difundió FM Alas de El Bolsón y en publicaciones en distintas redes sociales, afirman que en principio hubo dos heridos de balas que estaban en grave estado. A uno lo alcanzaron a rescatar y sacar de la zona de conflicto para ser atendido por personal médico en el hospital de El Bolsón. En tanto que el restante falleció a los pocos minutos.

Por el acampe y la reacción de los distintos grupos mapuches, con varios ataques incendiarios, entre ellos la nueva oficina de turismo, el campamento de Vialidad rionegrina en el cerro Catedral y por último la destrucción del Club Andino de El Bolsón, la gobernadora Arabela Carreras solicitó la presencia de Gendarmería en la zona de Cuesta del Ternero, donde permanecía la fuerza federal realizando controles en la Ruta 40.

El acampe que las comunidades mapuches de Chubut y la zona andina que mantenían en respaldo a la Lof Quemquemtreu duró 52 día. Y tenía como fin asistir con alimentos y ropa a las personas que tomaron un campo en Cuesta del Ternero, a unos 30 kilómetros de El Bolsón.

A su vez, el COER mantenía una cerrada custodia en el lugar, a donde no dejaba ingresar alimentos ni abrigo, por orden de la Justicia de Bariloche, para que no se consolide la toma. El pasado viernes, las agrupaciones mapuches levantaron el campamento y aseguraron que no significaba que se haya renunciado a la lucha por el territorio, sino que el gobierno de Río Negro debería dar marcha atrás con la orden y permitir transitar libremente por la ruta 6.

Desde el hospital de El Bolsón confirmaron la llegada de un herido de bala con carácter de "grave" que fue ingresado de manera urgente al quirófano y que el personal lo está interviniendo para salvarle la vida. En tanto que también aseguraron que en Cuesta del Ternero había un hombre muerto como consecuencia de un balazo, pero no pudieron determinar en las circunstancias en la que se desarrolló la balacera.