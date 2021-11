"En la provincia el 80% del virus circulante es Delta"

Dr. Luis Pianciola, asesor del Laboratorio Central de la ciudad de Neuquén, dio detalles del avance de la pandemia en la provincia al aire del Noticiero Central de 24/7 : "Desde hace ya unos días tenemos un aumento sostenido pero leve de casos. Y tenemos la variante Delta detectada a mediados de octubre por primera vez en la provincia. En Neuquén un 80% del virus circulante es Delta y en algunas localidades como en la ciudad capital es el 100%" aseguró.

El médico detalló que "estamos teniendo entre 20 y 40 casos nuevos en toda la provincia por día".

"La variante Delta desplazó a todas las demás que venían circulando hasta ahora. No es una novedad, porque lo vimos en todo el mundo."

En cuanto a las edades de los contagios, Pianciola detalló que "teniendo en cuenta que son pocos casos nuevos, no hay un predominio etario en cuanto a los contagios". Sobre las causas del aumento en las personas confirmadas, aseguró que "es multicausal: la variante Delta tiene una transmisión mucho mayor, la cobertura de vacunas que determina que todavía hay una porción de la población que no tiene anticuerpos aunque haya una buena cantidad de vacunados, y también se ha relajado mucho el uso del barbijo, la distancia social y el lavado de manos. Esto nos creó la sensación de que todo pasó, pero el virus sigue estando, no pasó nada. Quienes tengan síntomas o tengan la sospecha, no dejen de consultar".

Al respecto de la severidad de los contagios, y las hospitalizaciones por Covid-19, el asesor del Laboratorio Central contó: "Hasta ahora son casos leves, y eso es lo que esperamos. Nos toma la llegada de la variante Delta en una posición ventajosa por la campaña de vacunación a diferencia de otros lugares. Puede aumentar la consulta o el diagnóstico de laboratorio, pero que no pase de mucho más que eso".