Cortaron la ruta 7 en Vista Alegre, por más seguridad

Un grupo de vecinos de Vista Alegre llevaron adelante desde temprano en este lunes una medida de fuerza que incluyó un corte en la Ruta 7 a la altura de la localidad hasta pasado el mediodía.. Según denuncian, la decisión "es producto del hartazgo en materia de inseguridad, sobre todo en el sector rural de Vista Alegre. Sufrimos el desamparo total en materia de seguridad ya sea policial como de salud".

Los habitantes de la localidad sentencian: "somos una comunidad tranquila, pero no damos más". En este marco, el pasado viernes 24 se llevó a cabo un encuentro de trabajo entre funcionarios del ministerio de Seguridad y el intendente de Vista Alegre, Daniel Ridao, para abordar el reclamo de familias que solicitan mayores condiciones de seguridad para la comunidad.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del municipio y contó con la participación de la coordinadora de la subsecretaría de Seguridad, Marianina Domínguez, y el jefe de la Policía, Julio Peralta.

Sobre el tema, el gobernador Omar Gutiérrez anunció durante el acto aniversario de la localidad -el domingo pasado- la próxima instalación de un sistema de videoseguridad que contará con 8 domos, 3 lectores de patentes, y un centro de monitoreo. El equipamiento representa una inversión de 284 mil dólares. A raíz de este proyecto, se están definiendo de manera conjunta los lugares estratégicos donde van a ser instalados los puntos de captura.

De todas maneras, los vecinos llevaron adelante este lunes su reclamo bajo el siguiente comunicado:

"Estamos realmente muy preocupados, y con miedo. Los robos y asaltos son cada día más violentos, inclusive con las personas en sus casas, y se dan a diario a cualquier hora del día. Hace más de un año que lo único que tenemos son promesas de soluciones, en todo tipo de reuniones con el intendente, con el comisario, y no hemos obtenido soluciones. La situación se agrava. Las respuestas rondan en: aparentemente nadie puede hacer nada; no hay personal policial, no hay móviles policiales, el área es muy extensa, el sistema de cámaras nunca llega, etc. Hace más de un año se comprometieron a adquirir e instalar 8 cámaras en las calles rurales, y nos enteramos por la radio local, el sábado pasado, en declaraciones del propio intendente, que podría ser el año próximo. No podemos seguir esperando sin soluciones urgentes. No tenemos ambulancia, ni una central de bomberos. Hace un mes sufrimos tres incendios intencionales muy grandes" aseguraron.

Ante esta situación, aseguraron: "No vamos a esperar daños mayores, o más grave aún, un muerto. No queremos ni un solo un vecino/vecina, ni un familiar más, afectado seriamente en su integridad física y psíquica. Lamentablemente no nos queda otra que salir a las rutas, algo que no nos gusta para nada".