Rodríguez Lastra podrá volver a ejercer como médico

El ginecólogo condenado por no realizarle una ILE a una joven violada, podrá ejercer como médico en Entre Ríos.. Foto: Gentileza

El médico ginecólogo Pro Vida, Leandro Rodríguez Lastra fue habilitado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos y le restituyeron su matrícula profesional, la que le habían retirado por la condena que pesa en su contra por parte de la Justicia de Río Negro. Podrá ejercer hasta que no este firme la sentencia por no realizar una interrupción legal del embarazo (ILE) y obligar a gestar a una joven víctima de violación cuando.

El médico quien en 2019 era Jefe de Servicio ginecológico del Hospital de Cipolletti, dejó la zona y se radicó en Entre Ríos donde arregló su continuidad en el ejercicio de la profesión. Sin embargo desde el Ministerio de Salud de esa provincia pusieron en duda su matricula, pero finalmente fue habilitado. Así lo determina la Resolución 416 firmada por la Ministra Sonia Velázquez.

Pese a que el resultado les fue favorable, Leandro Jacobi – abogado de Rodríguez Lastra- admitió tener un sabor “agridulce” porque jurídicamente no encontraron respuesta a las razones por las que durante estos meses no pudo desempeñarse en esta provincia. “Nos hubiera gustado que nos respondieran el recurso. Leyendo lo técnico, así como de oficio suspendieron la matrícula –para nosotros de forma ilegítima-, también de oficio se la volvieron a habilitar, dejando en abstracto nuestro recurso, porque supuestamente al solucionar la cuestión de fondo no debían responderlo”, aseguró.

“Se demoró demasiado la respuesta, hasta el punto que tuvimos que presentar el recurso de queja. En el medio hay un daño patrimonial al no poder trabajar durante más de dos meses en la provincia”, agregó, por lo que ahora analizan la posibilidad de iniciar acciones legales contra la provincia: “Al suspender la matricula el ministerio tenía la prueba de que no tenía condena de inhabilitación médica”. Y adelantó que incluso cuando la sentencia estuviese firme en la causa iniciada en Cipolletti, “esto no le impediría ejercer la medicina en el ámbito privado sino para ocupar cargos públicos, ya que se lo acusa de incumplimiento en ese ámbito”.

“Que los objetores tengan la valentía de actuar bajo sus creencias. Esta situación amerita a que las personas puedan actuar bajo su libre consciencia, que es un derecho constitucional que está en los tratados internacionales”, resaltó Jacobi, quien además explicó que “lo importante es que, conforme a derecho, puede ejercer la medicina en Entre Ríos”.

En tanto que el médico condenado por la Justicia de Río Negro por incumplimiento de los deberes de funcionario público presentará su libro "Cuando salvar vidas se convirtió en un delito", en el que relata toda la causa que le iniciaron tras ordenar no realizar la ILE. En el Círculo Católico Obrero de Paraná también estará el abogado que lo defendió en esa causa, Damián Torres, asesor del ex gobernador y actual senador Alberto Weretilneck.

La situación legal del ginécologo aún puede ser admitida por la Corte Suprema de Justicia, última instancia de queja que le queda luego de las constantes negativas de la Justicia rionegrina de revisar la sentencia. Primero el Tribunal de Apelación que en un fallo dividido, los jueces Miguel Ángel Cardella y María Rita Custet Llambí consideraron que en este caso “debe aplicarse la perspectiva de género”, por lo que sostuvieron que el acusado es culpable del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Y luego, a fines de diciembre del año pasado, el STJ que en su fallo argumentó que "no hubo una arbitrariedad que justificara el recurso de queja", y señaló que "los planteos de la defensa son cuestiones de hecho y prueba que ya fueron revisados en etapas anteriores".

Rodríguez Lastra fue condenado de un año y dos meses de prisión y el doble de inhabilitación por no obedecer el deseo de la paciente víctima de una violación intrafamiliar. El caso ocurrió el 2 de abril de 2017, la joven, que ya había intentado interrumpir su embarazo ingiriendo una droga proporcionada por una ONG, fue derivada del centro de salud de Fernández Oro al hospital cipoleño, donde Rodríguez Lastra era por entonces jefe del servicio de ginecología. El médico no autorizó la práctica de la ILE con medicación, y contradijo la rionegrina 4796, para la que sólo requiere de una declaración jurada de la mujer violada y embarazada.