Denuncian a Weretilneck, Pichetto y Bullrich

Con un informe preliminar de los peritos que recorrieron la zona afectada por los incendios en el paralelo 42, que indica que no hay indicios de la existencia de combustible para acelerar los distintos focos, la teoría de la intencionalidad no puede probarse. Entonces la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche presentó una denuncia contra el senador y ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Miguel Pichetto, y la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich; al considerar que incurrieron “en actos discriminatorios” al adjudicar a integrantes de esa comunidad la autoría de los incendios que afectaron la semana pasada a la zona del paralelo 42, en el noroeste de Chubut.

La presentación fue realizada por Orlando Carriqueo, secretario ejecutivo de esa organización ante la Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de Sylvia Cynthia Little, y se basa en la Ley 23592, que penaliza las conductas discriminatorias.

Con respecto a los dichos de Wereilneck, quien aseguró que en los distintos focos vieron un VW Gol blanco con tres personas y serían las mismas que participaron de la toma de una campo en El Foyel, en diciembre pasado, la Coordinadora Mapuche-Tehuelche pide que se investigue su afirmación y que las pruebas que aseguró haber presentado sean aportadas a la Justicia en vez de a las autoridades nacionales.

Recordaron que por su carácter de funcionario público “está obligado a presentar una denuncia” ante los tribunales “en el caso de estar en conocimiento de un hecho o una conducta delictiva”.

Por su parte Pichetto declaró en distintos medios que los autores de los incendios eran “terroristas e integrantes de la RAM, que además actúan en campos de la provincia de Buenos Aires”. Carriqueo en su denuncia sostiene que al tildar como “terroristas” a los integrantes del pueblo Mapuche, el ex senador “promueve el odio racial hacia los pueblos indígenas”.

“En el caso de Weretilneck y Pichetto creemos que son casos más graves porque se trata de funcionarios públicos que deben respaldar sus dichos con pruebas”, aseguró la abogada roquense Andrea Riele, abogada de la Liga Argentina de los Derechos Humanos que patrocina a esta comunidad en esta causa.

En tanto que con respecto a Bullrich, se indica que posteó un video en las redes sociales con la frase: “Incendios intencionales de la RAM que nosotros combatimos y que quieren hacer de la Patagonia un lugar invivible”.

En el texto de la denuncia se pide que se investigue si cuando la titular del PRO se refiere a “combatir” se refiere a la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y la muerte de Rafael Nahuel, baleado por la espalda por efectivos de Prefectura, dos hechos ocurridos en 2017. Y que presente pruebas sobre sus dichos, porque de lo contrario se “expresaría en un claro racismo”, al sostener que “no puede convivir con comunidades reconocidas por el Estado argentino.

El ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, quien también se refirió a los incendios y aseguró que los focos eran intencionales. Sin embargo, a diferencia de los tres dirigentes políticos denunciados, no hizo referencia a quién o quiénes serían los autores de la catástrofe sufrida el martes 9 de marzo que dejó más de 200 casas destruidas, dos muertos y pérdidas millonarias en toda la zona,