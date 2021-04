Anuncian asignación de $30 mil al personal de Salud

El gobierno de la provincia de Neuquén dispuso abonarles a los autoconvocados del sector de Salud una denominada “asignación covid” de 30 mil pesos a pagarse en tres cuotas, con lo que pretende descomprimir el conflicto iniciado hace más de un mes y que mantiene aisladas a varias localidades del interior con cortes al tránsito vehicular en rutas y sitios estratégicos, entre ellos Vaca Muerta.

El anuncio lo hicieron en una conferencia de prensa los ministros de Gobierno, Vanina Merlo, de Salud Andrea Peve y de Economía Guillermo Pons, en el patio de Casa de Gobierno.

Merlo señaló que “estamos haciendo un máximo esfuerzo en los números del Estado provincial; el Gobierno los escuchó, se les pidió que levantaran la medida y no lo hicieron, se les pidió flexibilizar y continuaron con las medidas. Pidieron que haya una mesa de diálogo y de que seamos parte de la mesa como ministras. A pesar de todo esto, las medidas no solo no se flexibilizaron, sino que se profundizaron".

"Esperemos que esta propuesta sea valorada, que nos permita llegar a junio -cuando se revea la pauta salarial- en un marco de paz social", señaló.

En tanto que Marco Campos, uno de los referente de los autoconvocados, adelantó que la cifra dispuesta por el gobierno será evaluada en una reunión de los delegados, en la que, además, se analizará cómo sigue el conflicto. En principio, la idea es “volver a sentarse a dialogar para que haya una propuesta concreta” y “no que sólo se hable a través de los medios”.

En algunos de los piquetes ya adelantaron que no están de acuerdo con ese pago. Plaza Huincul y Junín de los Andes expresaron su descontento y evaluarían continuar con la medida de corte de ruta.

El proceso de mediación convocado por el fiscal General José Gerez entre los autoconvocados de Salud y autoridades del gobierno provincial, no terminó en la noche de este lunes y pasó a un cuarto intermedio. Aún no hay fecha y horario confirmado para retomar el diálogo.

Este martes, Merlo había adelantado que la intención del gobierno es la de "continuar con el diálogo", pero no en un contexto de "imposición y sin flexibilizar los cortes"

