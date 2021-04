Neuquén inició conversaciones para la compra de vacunas

Matías Neira director provincial de Atención Primaria de la Salud de Neuquén contó en La Primera Mañana por AM550 que del total de las 864.000 dosis de vacunas Covishield contra el coronavirus llegaron este domingo a la Argentina a través del mecanismo del Fondo Global de Acceso a las Vacunas contra la Covid-19 (Covax), 11.700 arribarán a la provincia en el transcurso de esta mañana: "Estas vacunas, desarrolladas por AstraZéneca / Oxford, se usarán como primeras dosis destinadas a la campaña de vacunación a mayores de 60 años en la provincia y a personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades y una indicación médica para recibir la inoculación".

Consultado sobre el tiempo de espera entre la primera y segunda dosis, Neira detalló: "El intervalo mínimo son 21 días, y no tenemos información técnica de que haya un término máximo, la recomendación es entre 3 y 6 meses. En estudios de fase 3 hay una eficacia comprobada en una primera dosis. La segunda aumenta el porcentaje, y el intervalo de espera no afecta a esto último".

El director provincial de Atención Primaria de la Salud de Neuquén realizó un análisis global de lo que sucede con el desarrollo de las vacunas, su producción, distribución y los esquemas que tendrán en el futuro: "A menos de un año de pandemia tenemos entre 5 y 8 vacunas que se están aplicando y en paralelo se están completando los estudios de fase 3. Esos estudios no terminaron cuando las autoridades regulatorias aprobaron de emergencia las vacunas, esos estudios continúan. Esos resultados van a determinar los esquemas, si las vacunas se van a aplicar una vez por año, cada dos años, una dosis o dos. Todavía no hay conclusiones de esas características".

"Vamos corriendo dos carreras en paralelo, la campaña de vacunación y los estudios que se realizan de las vacunas".

En cuanto a la situación particular de la provincia de Neuquén, Neira destacó que en base al porcentaje de cobertura "estamos muy bien" y detalló: "En personal de salud superamos el 100% con primera dosis, y estamos en un 50% en las dos dosis. EN los mayores de 70 ya superamos el 100% con una aplicación, y se destaca que se inscribió mas gente de la que teníamos prevista en el grupo objetivo. Además ya se han vacunado 61.000 mayores de 60 con la primera dosis, de un grupo inicial que era de 65.000".

Pero, ¿qué pasará con la llegada de vacunas para el resto de la población que no es de riesgo? Ante esta consulta, el funcionario aclaró que "sería muy irresponsable decir que de acá a un año estaríamos todos vacunados porque hay muchos factores que intervienen: la producción de vacunas, la intervención de los Estados en la compra de dosis, la aprobación de la producción con usos comerciales. Hoy el ritmo de producción no es el esperado, porque todos los países están yendo a buscar el mismo insumo. El objetivo hoy está puesto en vacunar a los grupos de riesgo aumentado, que en Neuquén es un 30% la población total, y eso requiere un total de 360 mi dosis con esquemas completos".

En los últimos días el propio jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, afirmó que no existía ninguna prohibición para que las provincias compraran de manera particular sus vacunas, y ante esta situación particularmente en Neuquén, Neira contó: "En función de lo recomendado por Nación, todas las jurisdicciones comenzaron gestiones para ver las condiciones para adquirir vacunas, respetando de todas maneras la decisión nacional para no afectar el ingreso de vacunas al país, que se está haciendo de manera controlada. Pero las conversaciones han empezado, todas las provincias lo han hecho".

