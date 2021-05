Ante la incertidumbre, caen las reservas en Caviahue

Mientras que el Gobierno provincial aún no tiene los detalles del DNU nacional que entra en vigencia este sábado y tras la decisión de dar marcha atrás con la medida que se había tomado hace tan solo una semana de restablecer el feriado puente del 24 de mayo, las reservas en Caviahue cayeron significativamente.

“La realidad de la localidad es que hay un 15, 20 % de reserva, muchas se han caído por la incertidumbre que se está viviendo”, dijo a 24/7 Canal de Noticias, Hugo Volpe, intendente de la localidad.

“Vivimos estas medidas que se han dado a conocer pero aún no tenemos el DNU del Gobierno nacional, afecta de una u otra manera a la actividad turística porque se genera una incertidumbre donde el visitante no sabe qué medidas tomar. Se decía que el feria 24 no iba a ser feriado puente, después que sí se hacía”, expresó Volpe.

En este sentido, criticó las restricciones que entran en vigencia porque “no hemos tenido contagio por el turistas, ni de pobladores a comerciantes”. “Entendemos que la actividad turística no es riesgosa para desarrollar, por lo menos lo que hemos experimentado en la localidad”, agregó.

En el día de hoy, la localidad registró un fallecido, y actualmente tienen 15 casos activos de coronavirus.