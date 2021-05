Organizadores de eventos protestaron en el centro

Los Trabajadores de Eventos Autoconvocados -TEA- se reunieron en pleno centro neuquino para protestar en contra de las medidas restrictivas impuestas por decreto. Realizaron una ronda alrededor del monumento al General San Martín y repartieron tortas fritas alusivas al 25 de mayo.

"Defendamos de nuestros derechos y libertades" pidieron a través del flyer que se viralizó invitando a la protesta. Se reunieron unas 200 personas que fueron alentadas por una caravana de autos que circuló por la avenida. "Neuquén trabaja. Defensores de la República" se definieron en la invitación al encuentro que comenzó pasadas las 16 hs del martes.

"Si mi papá no trabaja mi familia no come"