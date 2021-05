Hubo un "bocinazo" en reclamo de clases presenciales

Se realizó este domingo en Roca, Cipolletti y el Valle Medio un bocinazo por parte de Padres Organizados de Río Negro que se opusieron a la resolución del ministerio de Salud de que las clases sean virtuales en algunas zonas en función de la evolución de los contagios de Coronavirus. Reclamaron la vuelta a la presencialidad en las escuelas.

Juliana Tamborini, de Padres Organizados señaló esta mañana que “estamos muy contentos por el acompañamiento que tuvimos. Desde la organización estamos trabajando desde septiembre del año pasado”.

“Entendemos la crisis sanitaria que hay. El problema es que la nueva resolución del gobierno provincial habilitó nuevas actividades, pero dejó a las escuelas cerradas. No se explica cuál es el criterio que tienen para tomar esta decisión”, agregó.

Indicó que “no hay nada que relacione la presencialidad con el aumento de casos. La escuela con los protocolos es un ambiente seguro. Los contagios no son intraescolar, se producen fuera del ámbito escolar. El uso del transporte público para ir a la escuela es bajísimo. No se junta gente en los ingresos a las escuelas”

Tamborini explicó que se presentaron 98 recursos de amparo en el país, pero sin los resultados esperados. “Lamentablemente la experiencia a nivel nacional no es favorable. Los jueces no se animan, se están lavando las manos. El amparo no tiene los resultados ni la efectividad que quisiéramos. No cumplió el objetivo de defender el derecho afectado, no vemos que logremos nuestro objetivo de abrir las escuelas”, concluyó.

Así fue el bocinazo en Roca