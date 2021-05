Farmacéuticos de Río Negro pidieron ser vacunados

El Colegio de Farmacéuticos de Río Negro solicitó al gobierno provincial que se incluya en el cronograma de vacunación contra el coronavirus a los trabajadores del sector.

Indicaron que "pese a que es una actividad regulada por leyes sanitarias y controladas por el Ministerio de Salud al igual que otras actividades que integraron los padrones de vacunación contra el Covid-19, no ha sido considerada esencial por las autoridades a pesar de la resolución ministerial 297/2020".

Sostuvieron que "no todos los farmacéuticos de la provincia y sus empleados de farmacia fueron vacunados, y por ende no se puede garantizar el normal funcionamiento del sistema sanitario. Para que la población pueda acceder normalmente a los medicamentos, es muy importante que quienes trabajan en una farmacia estén vacunados en su totalidad, ya que el farmacéutico no sostiene su actividad en soledad sino con un equipo de trabajo".

“Con el fin de que ninguna ciudad de Río Negro se quede sin atención farmacéutica, o sea deficiente, le solicitamos a las autoridades provinciales que completen la vacunación a todos los trabajadores de Farmacia de Rio Negro", concluyeron.