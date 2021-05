Comerciantes y gastronómicos resisten las restricciones

Las medidas de restricción de la atención en restaurantes y confiterías en el departamento de General Roca no cayeron bien en las Cámaras de Comercios ni en el propio sector de gastronomía.

Desde la Cámara de Comercio de Roca le enviaron una nota a la gobernadora Arabela Carreras y otra a la intendenta María Emilia Soria en donde le pidieron que las medidas de restricción contemplen la situación de los locales gastronómicos.

Señalaron que “ante las nuevas restricciones provinciales, nos vemos en la necesidad de solicitarle extender el horario de la gastronomía local una hora más los días viernes, sábados y en las vísperas de los días feriados, y flexibilización sobre el aforo en los locales”

“Convencidos de que no somos una fuente de contagio, todo lo contrario, somos un factor de cuidado y prevención ante las reuniones entre amigos, familiares, laborales y demás. Cómo bien se sabe somos uno de los sectores más golpeados en esta pandemia, y velamos por sostener las fuentes de empleo, gastos fijos y demás compromisos asumidos para seguir con nuestras puertas abiertas al día de hoy”, indicaron

Esta mañana, Mario López del sector gastronómicos expresó que “es imposible cumplir las medidas, trabajar al 30%, después de estar más de 9 meses cerrados. Si cumplimos las restricciones nos fundimos. La curva no va a bajar por mas que nos cierren. Las medidas deben ser otras. El año pasado está receta no funcionó. Es una locura tomar una medida sin consensuarlas. No nos escuchó el gobierno. No le interesó nada de lo que le aportamos”

En el mismo sentido se manifestaron los comerciantes de Cipolletti. Desde la Cámara de Comercio indicaron que “cerrar a las 12 de la noche es un golpe para el sector, aunque advirtió que la restricción horaria al menos deja un hilo de esperanza para seguir trabajando. Si se acota más el horario significará para el sector firmar el acta de defunción de muchas pymes que ya vienen golpeadas y que están haciendo un gran esfuerzo para sostenerse"

Para este mediodía podrían surgir novedades. Es que se reunirán los integrantes de la Cámara de Confiterías y Restaurantes del Alto Valle con la intendenta Soria y jefes policiales.