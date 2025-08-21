Ponen en marcha la pavimentación de una calle en Añelo

La Municipalidad de Añelo llevó adelante el acto de apertura de sobres de la licitación privada para la pavimentación de la calle Colectora 01, una obra largamente anhelada por la comunidad que comienza a materializarse.

La primera etapa abarcará desde la calle 24 hasta la calle 15, completando un tramo que se suma al sector ya pavimentado previamente sobre la Avenida Intendente Tanuz. Posteriormente, las tareas continuarán hacia el lado de Vialidad, lo que permitirá contar con todo el corredor de la Colectora 01 completamente pavimentado, con cordón cuneta, lomos de burro, cartelería y arreglo de veredas.

En esta oportunidad se recibieron cuatro propuestas de empresas interesadas en ejecutar los trabajos, lo que refleja el compromiso y la participación del sector privado en el crecimiento de la ciudad.

El acto estuvo encabezado por el intendente Fernando Banderet, acompañado por el secretario de Gobierno, Luis Angeloni, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Venegas, integrantes del equipo legal y representantes de la empresa adjudicataria.

“Es una obra que soñamos durante mucho tiempo y que hoy estamos próximos a concretar para beneficio de los vecinos de Añelo”, destacó el intendente Banderet al finalizar el acto.

La pavimentación de la Colectora 01 se suma a los trabajos ya iniciados en el corredor Bajada de Los Patrias y en la Calle 3, consolidando un plan de infraestructura que busca reforzar la conectividad y la seguridad vial en sectores estratégicos del casco viejo.

De esta manera, Añelo continúa avanzando en el mejoramiento de su infraestructura urbana, garantizando una mejor circulación tanto para los vecinos como para el desarrollo de la industria en la región.