Los primeros hinchas de la Universidad de Chile que pudieron salir de la Argentina después de la violencia en Avellaneda por la Copa Sudamericana ante Independiente aterrizaron en Santiago durante el jueves y fueron recibidos por familiares muy emocionados en el hall del aeropuerto trasandino.

El programa “Mucho Gusto” registró una de las imágenes más emotivas, cuando Felipe, uno de los ocupantes de la cabecera Sur en el Libertadores de América se abrazó con su madre Jana y ambos rompieron en llanto.

Ante los micrófonos, la mujer no disimuló su angustia vivida durante las últimas horas, seguramente una noche con pocas horas de descanso para ella y todos los familiares. “No se lo doy a ninguna madre. No saber lo que estaba pasando. Gracias a Dios a mi hijo no le pasó nada, pero los demás compatriotas, una pena. Fue negligencia de la Policía”, se aventuró.

“Mi bebé y todos sus amigos están bien. Lo único que quiero es que esté en casa”, cerró. Hubo otros 90 que no tuvieron la misma suerte, quedaron demorados en la Argentina debido a los destrozos que provocaron dentro del estadio. Por ello, el Ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, llegó al país en las primeras horas de la tarde.

Internados

El chileno que en peor estado se encuentra internado en el Hospital de Fiorito es Gonzalo Alfaro. El joven es el protagonista de la espeluznante imagen en al que cae al vacío desde la cabecera Sur alta.

Además, Brayan Martínez terminó siendo apuñalado y también ingresa la nómina de simpatizantes trasladados a diferentes centros médicos de Buenos Aires. En total fueron 12 los visitantes que requirieron ayuda y los que fueron siendo recuperados, terminaron demorados en la Comisaría.