La mujer que atropelló y asesinó a Elizabeth Martínez fue trasladada a Neuquén

La mujer que atropelló y mató a Elizabeth Martínez, la trabajadora de 53 años que perdió la vida el 1 de agosto en la Ruta 7, frente al cementerio local, fue detenida en Cipolletti, y será trasladada a la ciudad de Neuquén para cumplir arresto domiciliario.

El pedido se analizó en el marco de una audiencia que se realizó en Cipolletti este mediodía. En ella la defensora oficial Cecilia Ibáñez no se opuso al traslado de Claudia Silva, al igual que la fiscal Jessica Montenegro.

Con respecto a la detención de la joven de 24 años estuvo a cargo de la División Policial de Tránsito de Centenario, luego de los acontecimientos del fin de semana. Es que la infractora reapareció generando disturbios en un control policial. Estaba como acompañante de un hombre que dio positivo en una prueba de alcoholemia.

Cabe recordar que el viernes 1 de agosto la ahora detenida cruzó un semáforo en rojo a bordo de un Volkswagen Vento, e impactó contra Martínez, que falleció en el lugar. El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta Provincial 7 y calle 5, en Centenario Tras lo ocurrido huyó sin asistir a la motociclista, que murió en el acto. Lo ocurrido generó indignación en la ciudad.