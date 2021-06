Edgardo Phielipp, secretario de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén (Fecene) y vicepresidente de Acipan, analizó al aire de La Primera Mañana por AM550 la actualidad económica en la región: "El sector comercial está en una situación casi crítica. El panorama es muy malo y nos hace creer que el pronóstico del Banco Mundial que Argentina recién se iba a recuperar en el 2026 es cierto".

En cuanto a la ley del compre neuquino que defendieron en la Legislatura, Phielipp había declarado en el encuentro virtual que la misma apunta a potenciar el desarrollo de una economía regional y de una “trama empresarial local” que retribuye al devenir del crecimiento económico en la región. Desestimó que la norma constituya “un subsidio” y en cambio sostuvo que representa la posibilidad de contar con “condiciones adecuadas” para el sector y para toda la cadena de valores que hacen a la economía regional. En su alocución, Phielipp también enumeró las observaciones que desde las empresas petroleras se le hicieron al proyecto, y las refutó:

"Pudimos desmentir una serie de afirmaciones falsas, como lo planteado sobre la posibilidad de igualación en cotizaciones de precios para las empresas neuquinas" dijo el representante comercial en AM550.



Entre las "afirmaciones falsas", explicó que los denominados “márgenes de preferencia” ya existen y que no implican que se pague más por el mismo servicio sino la posibilidad de que, en la licitación, empresas locales igualen el precio al cotizado por la compañía extra-territorial. Por ese motivo, la norma contempla que si una empresa certificada ofrece -por un mismo servicio- un monto hasta un 9% o 6% más caro, podrá igualar a la más barata. La norma vigente contempla dicho porcentaje en un 7%, sostuvo Phielipp al referir que la modificación no es de gran escala.

Phielipp recordó que durante el año 2020 se perdieron numerosos puestos de trabajo –diez mil, según un relevamiento interno al que hizo mención-, se rescindieron numeroso contratos “y muchas pymes desaparecieron”. Dijo que la ley busca “revertir” dicho escenario, al tiempo que se refirió a la situación económica nacional que, según evaluó, deriva en la radicación de empresas en la región en tanto “Vaca Muerta es una gran atracción”, proceso al que definió como “servicio de importación de desempleo de otros territorios” del país. Esta situación amerita “que el Compre Neuquino tome vigencia”, observó, tras reiterar la necesidad de “adaptar la legislación que, hasta ahora, no pudo cumplir con su objetivo original”. En efecto, informó que, con la ley vigente, no se pudo alcanzar el 60% de la contratación total estipulado, porcentaje que en efecto no supera en la actualidad el 30%.