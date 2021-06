"Fue una mirada mezquina y desactualizada de la oposición"

Ante el revés del oficialismo para que el proyecto de endeudamiento continúe con curso favorable en la Legislatura neuquina, Ricardo Corradi Diez, el ministro de Ciudadanía de la provincia, sentenció en La Primera Mañana por AM550 que hubo "una mirada mezquina y desactualizada de la oposición, que no supo entender que uno no puede hacer política de cualquier forma, sino que hay que analizar cada contexto de la historia. Este endeudamiento es para garantizar el dinero para pagarle a los trabajadores, no como último recurso. Se dio en el marco de un conflicto que tuvo matices internacionales, incluso con participación de gran parte de la oposición".

Recordemos que luego del Despacho emitido la semana pasada por la comisión de Hacienda que tiene como finalidad autorizar al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por un monto hasta de doce mil ochocientos millones de pesos, se resolvió ayer que el tema seguirá en la comisión A ya que el oficialismo no contó con los votos suficientes para su aprobación. Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo esperan su aprobación ya que se buscó esta salida para poder afrontar el aumento del 53% pactado con ATE que incluye a los trabajadores de Salud luego de su extenso reclamo del mes de abril.

"Escuchar un dictamen anticipado a un proyecto que no era enlatado, que no era cerrado, y que no tenía otro fin que no sea garantizar el pago de salarios en toda la provincia, nos parece desconocer el acuerdo marco en el cual se arribó después de muchísimas reuniones en la fiscalía, reuniones que la misma oposición solicitó" aseguró Corradi Diez.

En cuanto a las chances de que el proyecto prospere en la Legislatura, el ministro dijo que cree que "se puede seguir dialogando":

"Si no se puede, esperamos escuchar por parte de algunos legisladores que pueden dialogar con el Gobierno Nacional, qué idea traen para garantizar el funcionamiento financiero y económico de una provincia que tiene que seguir con el resto de los compromisos asumidos con el pueblo neuquino" dijo el funcionario.