"Querer gobernar desde la Legislatura es rarísimo"

Luego de que al proyecto de endeudamiento para hacer frente al aumento pactado con ATE del 53% se le agregaran dos artículos que buscaban un punto en común con la oposición, como una cláusula gatillo, los representantes legislativos de los partidos contrarios al MPN continúan afirmando que endeudarse no es necesario. En AM550 , el ministro de Ciudadanía de Neuquén, Ricardo Corradi Diez, dijo que "si no va hacer falta endeudarse, nadie se va a endeudar. Pero no tener la posibilidad es cortar de raíz el compromiso asumido. Si no tenemos esa herramienta vamos a tener que sacar plata de otro lado, como la obra pública".

"Nos preocupa la falta de seriedad y compromiso de la oposición con el pueblo neuquino. Los legisladores que firman en contra pertenecen a espacios nacionales que han cambiado tanto de nombres que no tienen la identidad propia que tenemos en Neuquén de construir una historia de crecimiento y desarrollo" arremetió Corradi Diez.

En cuanto a las bases del pedido de endeudamiento, el ministro dijo que "el proyecto es para afrontar un compromiso después de un conflicto salarial del cual la oposición fue parte incentivando el conflicto, y en una segunda etapa buscando una solución a través del diálogo a lo cual accedimos".

"Querer a gobernar la provincia desde lo legislativo es rarísimo. Estamos frente a una posible tercera ola... ¿Qué vamos a esperar, a tener el agua al cuello?"

Recordemos que el martes 29 de junio se revisarán los últimos cambios al proyecto en la reunión de Asuntos Constitucionales, y desde el oficialismo se apuesta a votar la ley la próxima semana, en las sesiones ordinarias del 30 de junio y 1 de julio. Una de las principales críticas de la oposición al proyecto era que el mismo no era necesario, teniendo en cuenta la mejora en los ingresos de la provincia durante los primeros meses de 2021.