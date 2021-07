Neuquinos ajustados: los precios suben pero los sueldos no

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor subió 3,2 % durante junio. De esta manera, el primer semestre del año acumuló una inflación minorista del 25,3 % y del 50,2 % en los últimos 12 meses.

Estos números impactan directamente en el bolsillo de los neuquinos, que sienten el aumento de precios, sobre todo en los supermercados. Así se pudo saber en una recorrida que realizó 24/7 Canal de Noticias, donde los vecinos del Alto se quejaron de la pronunciada suba de precios, que no viene acompañada de un aumento en los salarios.

"No hay tregua, hace años que dejé de hacer un pedido. Antes compraba un carro lleno y hoy por hoy no lo puedo hacer, compro por semana", dijo una vecina. "Es una locura por todos lados, los sueldos están iguales, trabajás y trabajás y tenés los sueldos igual", fue otra respuesta que se repitió mucho.

"Es muy complicada la situación, estamos trabajando un 30% nosotros y no llegamos", aseguró un taxista. "Si hoy comés, no te podés vestir, y si te vestís no podes comer", dijo otra neuquina indignada.

