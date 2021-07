"Subí y te hago de todo, mamita": machismo sobre ruedas en Neuquén

Un viernes incómodo le hicieron pasar dos jóvenes a una mujer en el bajo capitalino. Ella estaba cruzando la calle, cuando de repente un Ford fiesta dobló de un momento para otro y no solo que casi la atropella, sino, que los muchachos de no más de 20 años le lanzaron un comentario sexista y violento, cuando la vecina se quejó y con su mano les levantó el dedo del medio. Y claro, casi la pisan.

"Subite y te hacemos todo lo prohibido que te podes imaginar, mamita", le dijo el conductor con su pelo teñido de amarillo, en respuesta al: "No podes doblar así, no ves que casi me atropellás".

Todo sucedió pasadas las 13:50 de este viernes, cuando la mujer caminaba por calle Perito Moreno en dirección al centro y al llegar a la esquina de Bahía Blanca, cuando el semáforo estaba en rojo para los automovilistas, cruzó. Metros antes de llegar al otro extremo de la calle, un auto que también iba por Perito Moreno en el sentido de la calle, a último momento se "arrepintió" y dobló sin mirar, sin importarle los transeúntes que cruzaban.

Inmediatamente que la chica frenó y levanto sus brazos, el vehículo se detuvo y el acompañante bajó la ventanilla... la falta de respeto y la violencia machista no tardó en llegar. Ella, ahí, se asustó, cruzó por delante del capó e intento manejar su bronca.

A las risas, los mal aprendidos, pusieron primera y siguieron su camino ante la mirada atenta de los otros automovilistas y de los caminantes que observaban la situación, sin meterse, claramente.

No es una cuestión de "pandemia", es falta de respeto hacia el otro, en este caso al peatón, a la persona, a la mujer. Falta mucho aún para que la sociedad neuquina deje de mirar su propio ombligo y se maneje con empatía.