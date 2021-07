En su Rastrojero, es la única fletera del Alto Valle

La pandemia por coronavirus la dejó sin sus ingresos por trabajos domésticos o de cuidado de niños, pero no bajó los brazos: fue a Mar del Plata a buscar un Rastrojero del año 1970, lo trajo sola y hoy es la única fletera del Alto Valle. Andrea Colom pensó “algo tengo que hacer, no puedo quedarme quieta” y salió a ganarse el sustento en las calles de General Roca, en un diálogo emotivo por AM 550 y 24/7 Noticias.

“Estuve un par de meses que no sabía qué hacer, es muy difícil visualizar qué puede hacer uno mismo cuando te quedás sin trabajo, estuve muy mal” reccordó Andrea, hasta que decidió ir a Mal del Plata a comprar una camioneta Rastrojero para hacer fletes. La trajo andando sola desde la ciudad balnearia y comenzó a trabajar.

La única fletera del Alto Valle destacó, en el programa “Mejor Informado Radio”, la colaboración de sus colegas hombres (“armamos un grupo de comunicación para estar en contacto y compartir trabajos”) y que no tiene un lugar físico en General Roca, por lo que los pedidos surgen a través de su página de Facebook o de contactos.

“El 80 por ciento de mis clientes son mujeres – aseguró- y debe ser por una cuestión de empatía” que confían la carga a una mujer fletera.