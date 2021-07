MPN: María Eugenia Ferraresso encabezaría lista oficialista

La arquitecta María Eugenia Ferraresso, secretaria de Cámara en la Legislatura, concejal capitalina mandato cumplido, sería la persona elegida para liderar la lista de candidatos al Congreso Nacional del MPN por la Lista Azul, representando al oficialismo que conduce el gobernador y presidente del partido, Omar Gutiérrez.

Así trascendió en las últimas horas, de fuentes partidarias. Se mencionó que funcionarios que califican políticamente para tal desafío, como Jorge Lara, Osvaldo Llancafilo, o Leonel Dacharry, prefieren no incursionar en la política legislativa nacional, y por ende no han aceptado ofrecimientos al respecto. Por otra parte, Gutiérrez buscaría no exponer a personas vinculadas fuertemente con la gestión gubernamental. En algún momento se especuló con que directamente abriría el campo a "voluntarios" que quisieran competir; pero finalmente se habría decidido por no exponer su propia gobernabilidad a lo que podría entenderse como una duda o incluso una derrota política, según sean las intenciones contrarias.

De manera que la búsqueda oficialista se concentró en otras áreas: legislatura, intendentes, concejales. Pese a este perfil, también se mencionó como posibilidades a Marisa Focarazzo, y a Sofía Sanucci. Pero estas mujeres políticas forman parte más de la consulta de gestión, y son, por ende, importantes en esa función cercana al gobernador, en particular Sanucci, la ministra de Niñez, Adolescencia y Juventud, quien junto a los hermanos del mandatario, Pablo y Gerardo, integran un "consejo consultivo" permanente.

En el ámbito político, y especialmente en el MPN, se esperan ansiosamente estas definiciones. No solo porque importa calibrar la respuesta electoral actual del partido, en líneas generales, sino también porque aseguran que habrá competición en las PASO, con sectores partidarios que elegirían esta instancia para plantar un antecedente importante hacia el 2023.