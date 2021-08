Escuela 107: Los chicos llevan 1 año y medio sin pisar las aulas

Continúa el reporte de instituciones educativas de la provincia de Neuquén con problemas para tener clases presenciales. Situaciones edilicias, pérdidas de gas, ventanas rotas, son los reclamos que más se repiten. En ciudad capital apareció un nuevo caso: los padres de la escuela 107 no toleran más que sus hijos no puedan asistir.

“Hace 1 año y medio que nuestros hijos no tienen clases presenciales y estamos indignados. Han tenido ese tiempo para arreglar los problemas y no lo han hecho. Hay problemas de gas, problemas en los techos, muchas cuestiones por resolver en el colegio”; afirmó Sebastián, un padre de alumno de la institución.

Por otra parte, el padre contó la realidad que viven en relación a las clases remotas y advirtió que “hay chicos y maestras que no tienen la posibilidad de conectarse. No podemos quedarnos con eso, los chicos tienen que volver a las escuelas, no estamos preparados para la no presencialidad”.

Son cerca de 500 chicos que esperan por volver a las aulas en la Escuela Nº 107, el fin de año se acerca y todo sigue igual.