Narcóticos y fármacos, tirados a la vera de la Ruta 22

En la tarde de este domingo el periodista Rodrigo Ramírez se encontraba a la vera de la Ruta 22 en Plottier y se sorprendió al hallar una importante cantidad de fármacos desparramados. Un narcótico 80 veces más fuerte que la morfina, llamado Fentanilo un antibacteriano (Cefalotina) y anestésicos locales utilizados para diversos tratamientos como el cáncer (Bupivacaína y Lidocaína).

Foto: Rodrigo Ramírez.

"No daré la ubicación exacta del lugar hasta que no me confirmen que el material fue retirado. Cosa que todavía no sucede", escribió con enojo en sus redes sociales. Además, aclaró que tuvo la intención de "juntar todo en una bolsa y llevarlo. Pero por recomendación de profesionales no lo hice, además, es mucha la cantidad".

Foto: Rodrigo Ramírez.



En otro párrafo, el comunicador, explicó que, para tomar dimensión, su potencia, está relacionada con la "epidemia" de heroína que sufrió EEUU hace unos años, ya que se utiliza para “cortar” la otra droga.