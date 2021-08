Hoy es el día: presencialidad total en escuelas neuquinas

La semana pasada el Cuerpo Colegiado del Consejo aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo de retomar la presencialidad completa para el mes de septiembre. Será de manera escalonada y este lunes 30 de agosto lo harán primaria, secundario superior y adultos. Mientras que e l 6 de septiembre se completará con el resto . Cabe destacar que el gremio docente se pronunció en contra.

Asimismo, la resolución del CPE, establece que los establecimientos educativos deberán continuar cumplimentando las medidas de cuidado y protección a la salud tales como el uso obligatorio del barbijo e higienización con solución alcohólica, tanto de los espacios como de las manos del estudiantado y personal, como así también la ventilación necesaria del espacio. Respecto del distanciamiento, se considerará a cada curso como burbuja única, respetando lo anteriormente descripto.

En conferencia de prensa, la ministra Cristina Storioni señaló que para la propuesta se tuvo en cuenta el análisis de distintos factores, entre ellos que más del 98,14 por ciento de los docentes y más del 98 por ciento del personal no docente están vacunados contra el COVID 19.

Asimismo, el sistema establece un regreso progresivo, que se comenzó el viernes con el nivel inicial. Hoy lo harán primaria, secundario superior (quintos y sexto años en el caso de las técnicas) y adultos. A su vez, el esquema se completará el lunes 6 de septiembre con la incorporación de todo el nivel secundario, más los institutos de formación docente (que incluye la Escuela de Música y Bellas Artes), los centros de iniciación artística, los centros de formación profesionales y los CEF.

Y seguirán vigentes los protocolos para prevenir contagios de COVID, con la diferencia de que antes se hacía sobre un aforo del 50 por ciento en el aula y ahora se realizará sobre la totalidad de alumnos presentes.

Escuelas con problemas para volver a la presencialidad y docentes con licencias

Esta realidad no es novedad, preocupa la cantidad de establecimientos educativos de la provincia con problemas edilicios y la cantidad de docentes que cuentan en la actualidad con licencias psicológicas. Por ejemplo, en Plottier hay siete escuelas primarias dónde advirtieron a los padres que no podrán regresar a la presencialidad plena, porque no logran organizar diversos aspectos de funcionamiento y atención a los alumnos. Entre los temas que destacan los directivos de las escuelas primarias 98, 92, 60, 240, 265, 266 y 351 está la falta del refrigerio, sectores de recreación dentro del establecimiento, cronograma de áreas especiales, desempeño de los auxiliares de servicio y la reorganización del transporte escolar.