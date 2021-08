Cerro Catedral: ¿Qué pistas están habilitadas?

Las ciudades turísticas principales de la cordillera viven un momento histórico por la falta de nieve y las altas temperaturas que no ayudan a que sus cerros no funcionan a pleno como suelen hacerlo en esta época. En el Caso del Catedral en Bariloche, la nieve se busca estos días hasta por debajo de las piedras en la parte superior del cerro. Allí, decenas de personas caminan con sus palas al hombro todas las tardes para retirar nieve de aquellos lugares, como cañadones, donde los rayos del sol no llegan y trabajan por la noche para desplazarla hacia las pistas.

Belén Jonsson, encargada de la comunicación del Cerro Catedral, habló este jueves en el Noticiero Central de 24/7 y afirmó: “Hoy tenemos habilitadas un 35% de las pistas del Cerro Catedral. Hay un sector bajo para la gente principiante y arriba no abrimos por el viento que hay."

Por otra parte, la comunicadora se refirió a la llegada del turismo en la presenta temporada y al compararla con otras anteriores dejó en claro que "estamos teniendo un 50% de turistas esta temporada, comparada con un invierno normal”.

Por último, y ante la posibilidad de que la temporada de invierno finalice antes por la falta de nieve, Jonsson advirtió: “Nuestra política es el día a día, mientras tengamos condición de nieve, vamos a abrir”.