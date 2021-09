Si te encontrás con el puma de Bariloche, ¡no corras!

Ante el testimonio de distintas personas y grabaciones de cámaras de seguridad que dan cuenta de la presencia de un puma en las calles de Bariloche, desde la Subsecretaría de Fauna se difundieron una serie de recomendaciones para trasladarle tranquilidad a los vecinos de la ciudad, entre ellas no correr, levantar los brazos y no asustarse.

El subsecretario de Fauna provincial, Federico Hollmann, aseguró que no hay antecedentes de ataques de pumas silvestres a personas en zonas urbanas. Y que la presencia del mayor felino de la región, que es una especie silvestre nativa sólo exige “precaución”.

"Es una especie que tiene gran capacidad de desplazamiento. Tiene un territorio amplio. Tal vez en este tiempo que llevamos de silencio, él haya ido de a poco incursionando y ampliando su territorio de recorrido, que puede ser en busca de alimentos o simplemente puede estar interpretando que se trata de su territorio. En el video se lo ve que va muy tranquilo. Incluso dobla en la esquina como lo haría cualquiera de nosotros. Ni siquiera frena para ver si hay algo. Eso nos da un indicio de que tal vez no sea la primera vez que haya recorrido esa zona", explicó el funcionario.

Sobre su comportamiento, sostuvo que "puede pasar que el puma capture a algún animal doméstico", aunque también la presencia de un perro lo puede llegar a ahuyentar o envalentonar y puede tender a tratar de defenderse. "Quien salga a caminar con un perro siempre lo debe llevar sujeto de una correa porque suelto puede salir a correr al puma. En general, no son ataques sino acciones de defensa".

Indicó que "tiene pinta de tratarse de un ejemplar silvestre. Esperamos capturarlo para ratificar eso. Aseverar o desmentir algo sería hacer futurología o decir una mentira. Si capturamos al ejemplar, habrá un proceso de evaluación. Existe la posibilidad de que no se lo pueda capturar. Tal vez el animal haya hecho esta aparición y no vuelva más".

Con respecto a la forma en la que una persona se debe comportar en caso de encontrarse cara a cara con el animal, recomendó que debe quedarse "quieto, tranquilo, y levantar los brazos, así el animal no lo verá como una amenaza, se irá enseguida y desaparecerá del lugar. Es todo lo que hay que hacer”.

“Hay que dejarlo tranquilo y se irá, no cerrarle el paso, no acorralarlo, darle la posibilidad de salir o alejarse, y no tirarle piedras ni nada, no tratar de ahuyentarlo”, cerró.