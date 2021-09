"Presencialidad y virtualidad tienen que convivir en la universidad"

En momentos en que se discute por qué las universidades públicas no regresan a la presencialidad a pesar de la apertura de actividades, el profesor de la Universidad del Comahue, Sergio Bramardi opinó que "las dos cosas tienen que convivir en la universidad. La presencialidad es esencial y esta en la naturaleza misma de las universidades, pero la distancia es una demanda de la época, y muestra de ello son el funcionamiento de las universidades privadas, método que se tiene que meter de a poco en las publicas".

Reconoció que la pandemia obligó a la virtualidad aunque los planes de estudios de la Unco están aprobados para ser presenciales, "pero hubo que adaptar, y hubo casos positivos, como por ejemplo que muchos alumnos retomaron las carreras, sobre todos los que tienen cargas horarias difíciles para quienes trabajan", por lo que opinó que hay que analizar la continuidad de la virtualidad "sobre todo para las carreras teóricas."

El ex candidato a Rector de la casa de altos estudios, señaló que " la UNCo no tiene en Coneau presentadas, ni aprobadas, carreras a distancias. La discusión esta hace un tiempo, y creo que pueden compatibilizar perfectamente" Agregó que la "UNCo es reticente a dictar carreras a distancia, y no se por que, quizás porque se asocia la virtualidad a la universidad privada.", señaló.

Agregó que de 55 universidades estatales, en el país sólo 10 dan carreras a distancia, pero muchos actores reclaman la necesidad de implementarlas como respuesta a la demanda. Nuestra ley de educación superior lo permite". También señaló que se pueden plantear los sistemas semipresenciales, con contenidos opcionales" indicando que el término "híbrido" no está reconocido oficialmente.

Reconoció que "la discusión de las carreras a distancia está, pero no desde el gobierno de la Universidad. hasta que llego la pandemia, aunque no es lo mismo adaptar el dictado de una cátedra a la virtualidad, que dar una carrera a distancia. Son otros los condimentos. "Ahora se presento al sistema de educación a distancia para dar validez, y una vez aprobado se presentaran carreras, pero hasta ahora no se ha hecho ese paso primordial."

Finalmente sostuvo que durante su campaña por el rectorado, había propuesto empezar a discutir temas, como las carreras cortas con títulos de técnicos, y la virtualidad para el dictado". Ahora que se aprobó de manera transitoria la virtualidad le quito el miedo a muchos", señaló.