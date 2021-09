"No es casual que las manifestaciones migren de los puentes a la ciudad"

En un marco de caos vehicular, reclamos de comerciantes y hartazgo generalizado por las protestas y cortes realizados por las organizaciones sociales en pleno centro de la ciudad de Neuquén, el gobernador Omar Gutiérrez dijo este mediodía que “el diálogo es la herramienta del entendimiento”. En este sentido rechazó “un dispositivo que afecta el orden, las garantías y los derechos consagrados en la Constitución poniendo en riesgo la salud e integridad de las personas”.

Las medidas de restricción por la pandemia “impactaron en las actividades económicas y también el Estado está poniéndose de pie, está recuperando su capacidad de maniobra a partir de la actividad privada, les pido encarecidamente que se respete el consumo para apalancar la recuperación y el fortalecimiento de la actividad económica del sector privado”, manifestó el gobernador.

En este aspecto, Gutiérrez recordó que “hay gente que perdió su trabajo, comercios que debieron cerrar” , pero los conflictos “se resuelven con diálogo, pero con un diálogo sincero fructífero, positivo en el que se debe comprender que a veces se puede y otras veces no, no se puede comprometer lo que no se va a poder cumplir porque sería una mentira y en estos tiempos si hay algo que cuidar es la credibilidad”, destacó.

“No desconozco los problemas sociales, económicos, alimentarios que transitamos, hay gente que se quedó sin trabajo, que no tiene para comer y el Estado debe auxiliar y acompañar, debe ser el primero en responder con compromiso y solidaridad pero en el marco de un diálogo constructivo, no mezclemos esto con el proceso electoral”, puntualizó el gobernador.

También subrayó que “no es casualidad que con las elecciones por delante, el conflicto dejó de ser nacional para que los ciudadanos de la ciudad de Neuquén tengamos la visibilización que estamos teniendo en la ciudad”. Y agregó que “no se ganan elecciones de esa manera, las elecciones se ganan debatiendo, trabajando, permitiéndonos la escucha para construir en la integración, políticas transversales y verticales”.

Gutiérrez sostuvo que “se puede entender la picardía de alguien que queriendo ser intendente no lo logró y ahora hace una campaña en contra de un compañero del Movimiento Popular Neuquino pero esta no es la manera” y añadió que “no se le gana la elección al intendente de Neuquén Mariano Gaido pretendiendo generar un caos en la ciudad de Neuquén, no es casualidad que las manifestaciones hayan migrado de los puentes a la ciudad de Neuquén”.