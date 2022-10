Cipolletti: le vaciaron la cuenta de su hijo con discapacidad

Una vecina de Cipolletti denunció que le vaciaron la cuenta del Banco Nación de su hijo con discapacidad. En el comienzo de la semana descubrió que, el mismo día de cobro, le sacaron todo el dinero de la pensión no contributiva por medio de una transferencia bancaria. En la búsqueda de información, descubrió que mes a mes le estaban retirando dinero "por goteo" de la cuenta.

Maxi tiene un leve grado de autismo y fue la víctima de la estafa, Lorena, su mamá, dialogó con AM550 y 24/7 Canal de Noticias para advertir sobre la situación: "el día 12, cuando voy a cobrar por cajero, no había plata"; "hago el ticket de los últimos movimientos y ahí me doy cuenta que habían sacado hasta los centavos". Después de eso, se dirigió a la sede que tiene el banco en Cipolletti a realizar el desconocimiento de las transacciones y le confirmaron que el robo no se realizó desde un cajero, sino desde una computadora o un teléfono.

"En el banco me dieron dos hojas de todos los movimientos de los últimos dos meses y ahí vimos que fueron muchas extracciones muy sutiles, de $10, $100, $0,90, para que no nos demos cuenta durante agosto y septiembre, y este mes le robaron todo", explicó la mamá de Maxi sobre la modalidad de robo que en este momento se encuentra en investigación, tanto para el banco como para la justicia, pero los plazos son inciertos.

Sobre las posibilidades sobre la manera en la que estos estafadores accedieron a la cuenta bancaria, la mujer asegura que nadie tiene los datos de la cuenta, y que tampoco tiene los datos, ni la aplicación del banco, en el teléfono por lo que también descarta la posibilidad de un hackeo a su celular. "La información ha salido de ahí adentro, del mismo banco", declaró Lorena que también aseguró que no les brindaron ningún tipo de solución por le momento.

Por último, recomendó chequear regularmente los consumos en el home banking y asistir a las personas mayores que no tienen un buen manejo de la tecnología para que también puedan realizar un seguimiento de sus transacciones bancarias.

